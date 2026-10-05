Abinader considera insultante el término "doméstica"

En el centro, el presidente de la República, Luis Abinader, quien participó junto al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El presidente Luis Abinader consideró que el término "doméstica" tiene una connotación despectiva y sostuvo que esa denominación debe ser eliminada.

Durante un intercambio sobre los cambios que requiere la legislación laboral dominicana en las vistas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el mandatario defendió que esta actividad y calificó la palabra "doméstica" como insultante.

"Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra", expresó.

Agregó el componente humano que hay que considerar en este oficio, ya que en muchos casos, estas empleadas se involucran en la mayor parte del proceso de crianza de los hijos del hogar.

Abinader hizo el planteamiento luego de que Úrsula Josefina Carrasco Márquez, aspirante y jueza de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, abordara la necesidad de ampliar la protección de quienes realizan este tipo de trabajo.

Carrasco Márquez coincidió en que el término puede resultar despectivo y señaló que en otros países se utilizan denominaciones como "cuidadores" o "hacedores de casa" para referirse a quienes desempeñan esas labores.

Reforma laboral

Durante su intervención, la magistrada sostuvo que la reforma del Código de Trabajo debe abordar la regulación del empleo doméstico y del teletrabajo, dos modalidades que, a su juicio, requieren disposiciones adaptadas a la realidad actual.

Sobre el empleo doméstico, explicó que la legislación vigente contempla de manera limitada derechos como el descanso, las vacaciones y el salario de Navidad. Agregó que existe una demanda para que estos trabajadores puedan acceder también a prestaciones laborales y a una mayor protección social.

La magistrada planteó evaluar mecanismos que permitan incorporar a estos trabajadores a la seguridad social y acumular beneficios para su jubilación. Entre las alternativas mencionó modelos en los que empresas u otras entidades contratan al personal y posteriormente prestan esos servicios a los hogares.

Carrasco Márquez también advirtió sobre la necesidad de regular el teletrabajo, tomando en cuenta los costos que asumen los empleados cuando desempeñan sus funciones desde sus hogares, entre ellos el acceso a equipos, energía eléctrica y servicios tecnológicos.

Asimismo, señaló que la legislación debería establecer límites claros para la jornada laboral en esa modalidad, debido a que el trabajo desde casa puede extenderse más allá de las ocho horas habituales.