Gobierno deroga decreto que fijaba aranceles a la importación de arroz

El presidente Luis Abinader derogó el decreto 693-24, del 17 de diciembre de 2024, mediante el cual se establecieron medidas arancelarias para regular la importación de arroz y proteger la producción nacional ante la entrada en vigor de nuevas condiciones comerciales previstas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

La medida está contenida en el decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026 por el Poder Ejecutivo, cuyo primer artículo dispone la derogación del decreto emitido en diciembre de 2024.

El decreto 693-24 había establecido un arancel de 20 % ad valorem para determinadas categorías de arroz dentro del contingente establecido por República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para las importaciones fuera de ese contingente se contemplaba un arancel de 99 %.

La disposición también establecía una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz originario de Estados Unidos, que podían ingresar al país con un arancel de 0 %. Una vez superada esa cantidad, el cereal estadounidense quedaba sujeto al arancel de Nación Más Favorecida (NMF), equivalente al 99 %.

Conversaciones comerciales con EE. UU.

La decisión del Gobierno se produjo en medio de las conversaciones comerciales entre República Dominicana y Estados Unidos sobre las condiciones de acceso al mercado dominicano para productos agrícolas estadounidenses.

El pasado 11 de septiembre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) había planteado, a través de una publicación en X, la necesidad de que RD derogara el decreto 693-24, al considerar que la medida debía ajustarse a los compromisos de acceso al mercado establecidos en el DR-Cafta para el arroz estadounidense.

El tema fue abordado durante una reunión virtual entre representantes estadounidenses y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor-Ito Bisonó, en la que también se trataron asuntos relacionados con el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países y el interés de negociar un acuerdo de comercio recíproco.

Earlier this week, Ambassador Goettman and Ambassador Callahan met virtually with Foreign Minister Víctor Bisonó of the Dominican Republic.



The Ambassadors noted the opportunity to strengthen our countries´ bilateral economic relationship and highlighted the importance of... — United States Trade Representative (@USTradeRep) September 11, 2026

El decreto 693-24 había sido emitido por el Gobierno dominicano con el objetivo de establecer un mecanismo de protección para los productores nacionales de arroz ante los cambios previstos en el DR-Cafta y preservar la producción local y la seguridad alimentaria.

Con la entrada en vigor del decreto 635-26, queda sin efecto ese régimen arancelario específico, lo que modifica las condiciones aplicables a la importación de arroz.

El decreto fue firmado por el presidente Luis Abinader en Santo Domingo de Guzmán el 9 de septiembre de 2026, dos días antes de la publicación de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU., y fundamenta la decisión en las atribuciones que le confiere el artículo 128 de la Constitución de la República Dominicana.

El nuevo decreto ordena comunicar la disposición al Ministerio de Hacienda y Economía, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a la Dirección General de Aduanas (DGA), al Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) y a las demás instituciones correspondientes, para su conocimiento y ejecución.

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