El presidente de la República,

, presentó este lunes los datos sobre el

en el país y aseguró que este ha registrado una

desde 2019 de 110, 180 unidades.

El mandatario explicó que el déficit cuantitativo era de 400,144 viviendas antes de 2020, cuando asumió el Gobierno, mientras que en 2025 se redujo a 317,747.

Sobre el déficit cualitativo, indicó que en 2019 era de 406,634 viviendas y en 2025 pasó a 378,875. Asimismo, precisó que el déficit total de vivienda disminuyó de 806,778 a 696,598 unidades, lo que representa una reducción de 110,180 viviendas.

"El porcentaje de déficit total de 2019 era de 24.03 % y en 2025, de 17.97 %, o sea, un porcentaje de mejora de -6.6 % en el déficit. O sea, que, si vamos en proporción, estamos hablando de alrededor de un 25 % de reducción", afirmó.

Crecimiento sector construcción

Los datos fueron ofrecidos durante el encuentro La Semanal con la Prensa, donde el presidente también señaló que el sector construcción registró un crecimiento de 7.9 % en agosto pasado.

Abinader resaltó el dinamismo del sector privado y señaló que, durante sus recorridos por distintas zonas del país, ha podido observar las construcciones que se ejecutan y que, a su juicio, han transformado el entorno urbano.

"Si tomamos las nuevas avenidas que hemos construido, la Ecológica o la Hípica, son otras ciudades. O, por el norte, la Jacobo Majluta es otra ciudad. Y así en Santo Domingo Este y también en Santiago. Está a la vista de todos: ahí está la acción del sector público, pero también el dinamismo del sector privado", manifestó.

En el eje de viviendas, el titular del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mivhed), Jean Luis Rodríguez, señaló que el sector construcción se encuentra entre los que han dinamizado la economía del país.

En cuanto a la permisología, informó que durante septiembre fueron emitidas 203 licencias de construcción, cifra que, según explicó, constituye un récord histórico.

Política de vivienda

"Estamos trabajando en burocracia cero para reducir los trámites que usualmente se solicitan en varias instituciones y agilizar más la permisología", afirmó.

Durante el encuentro de este lunes también fueron abordados cinco ejes relacionados con la política de vivienda: más familias con acceso a viviendas; mejoramiento de las viviendas existentes; agua, saneamiento, servicios y hábitat; titulación y seguridad jurídica; y viviendas asequibles.