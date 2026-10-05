El presidente Luis Abinader encabeza este lunes LA Agenda Semanal, el espacio de comunicación del Gobierno en el que aborda temas de interés nacional junto a funcionarios responsables de la ejecución de políticas y programas públicos.

El encuentro, que se realiza al inicio de cada semana, sirve de escenario para presentar las acciones desarrolladas por el Gobierno, los programas que se encuentran en ejecución y los proyectos pendientes en torno al tema seleccionado.

En la edición anterior, el mandatario centró su intervención en la seguridad ciudadana, un tema que fue abordado a partir de cuatro ejes: Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana, construcción comunitaria y prevención, reforma policial y respuesta, así como narcotráfico y crimen organizado.

Para desarrollar estos puntos, Abinader estuvo acompañado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, general retirado Luis Ernesto García Hernández.

Participación de funcionarios

También participaron Omar Alejandro Pérez Rubiera, director del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (Caecesi); Laura Rodríguez, directora de Políticas Públicas del Ministerio de Interior y Policía; el coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, y Víctor Alexander Mordán, director ejecutivo del programa Oportunidad 14-24.