Gobierno reporta 24,243 viviendas entregadas mediante Familia Feliz y Mi Vivienda

Los programas Familia Feliz y Mi Vivienda han permitido entregar unas 24,243 viviendas a familias dominicanas, con una inversión que asciende a 64,000 millones de pesos, de acuerdo con las cifras presentadas este lunes durante LA Agenda Semanal encabezada por el presidente Luis Abinader.

El ministro de la Vivienda y Edificaciones (Mivhed), Jean Luis Rodríguez, explicó que ambos programas forman parte de la política de acceso a viviendas de bajo costo y de interés social impulsada por el Gobierno, con mecanismos de apoyo estatal para facilitar la adquisición de los inmuebles.

Rodríguez indicó que la meta es entregar 9,300 viviendas adicionales para 2028 y señaló que, de aquí a diciembre de este año, se proyecta alrededor de 2,000 nuevas viviendas a través de los dos programas.

Plan Mi Vivienda

En el caso del Plan Mi Vivienda, Rodríguez informó que se han entregado alrededor de 8,000 viviendas mediante el fideicomiso correspondiente.

Entre los proyectos mencionados durante la presentación figuran los desarrollados en San Luis, Hato Nuevo, Ciudad Modelo, La Barranquita, Los Llanos y Las Matas de Farfán, construidos en Santo Domingo, Santiago y San Juan.

El funcionario señaló que los programas de vivienda han permitido que miles de familias accedan a unidades habitacionales con apoyo del Estado, mediante los bonos que complementan el aporte de los beneficiarios.

Plan Familia Feliz

El director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, Camel Cury Lora, explicó que el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, que se desarrolla en alianza con el sector privado, fue diseñado para personas con ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos.

El programa contempla una serie de ayudas estatales mediante bonos, entre ellos el de primera vivienda, Familia Feliz y otros beneficios adicionales, como el Bono Mujer.

Cury señaló que el plan fue estructurado con participación de sectores sociales y el Banco Mundial, y que contempla un proceso de precalificación bancaria y acompañamiento financiero a las familias beneficiarias.

Según explicó, durante los primeros dos años del programa se entregaron cerca de 8,500 viviendas.

El esquema combina el aporte de las familias con ayudas del Estado. Rodríguez explicó que, en viviendas con un valor inferior a cuatro millones de pesos, los bonos pueden representar alrededor de 1.2 millones de pesos, entre los distintos beneficios otorgados.

Los funcionarios destacaron además que el seguimiento realizado a las familias beneficiarias ha mostrado cambios en su organización financiera y en las condiciones de vida de los hogares.

Condiciones para aplicar a Familia Feliz





Nacionalidad dominicana. Dominicano de nacimiento o naturalizado.

Cédula de identidad.

Acta de nacimiento de los hijos menores de edad.

Sin registro de vivienda. No poseer vivienda propia, certificado por la DGII, Jurisdicción Inmobiliaria o Dirección de Catastro.

Permanecer en la propiedad por un mínimo de 10 años.

Condiciones para aplicar a Mi Vivienda Completar el formulario de información a través del portal oficial del Programa de Subsidio de Viviendas. Ser dominicano y/o dominicana con sus documentos al día. Presentar cédula de identidad. No haber tenido, ni tener vivienda propia. Presentar certificado de no antecedentes penales. Demostrar ingresos mensuales suficientes y acordes al costo de la unidad habitacional seleccionada. Contar con una precalificación bancaria en el inicio y una aprobación final por parte de una entidad de intermediación financiera, por el valor correspondiente a los recursos faltantes del precio de la unidad habitacional para adquirirla. Superar el proceso de verificación y análisis social, el cual incluye la revisión de todos los cruces de información suministrada por el solicitante (ingresos, composición del hogar, situación laboral, historial social y económico).

Otras intervenciones en vivienda

El director del Mivhed informó que a través del plan "Dominicana se Reconstruye" se han impactado 58,538 viviendas, de las cuales 1,358 fueron construidas desde cero debido a las condiciones críticas en que se encontraban.

Durante LA Agenda Semanal, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) reparó y reforzó 5,974 techos.

Mientras la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) informó que trabaja en 500 viviendas en el barrio Enriquillo, Santo Domingo Oeste.