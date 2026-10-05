Quico Tabar es juramentado como director general transitorio de Juegos de Azar

A la izquierda, Quico Tabar toma el juramento como nuevo director general transitorio de Juegos de Azar de parte del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMÍA )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, juramentó este lunes a Teófilo José Abrahán Leo Tabar Manzur (Quico Tabar) como director general transitorio de la recién creada Dirección General de Juegos de Azar (DGJA).

Tabar fue designado mediante el Decreto 684-26, emitido por el presidente Luis Abinader el pasado viernes, luego de la promulgación de la Ley 86-26, que establece un nuevo marco para la regulación, autorización, fiscalización y supervisión de las actividades relacionadas con las apuestas y los juegos de azar en República Dominicana.

El funcionario asumirá esta responsabilidad mientras continúa desempeñándose como administrador de la Lotería Nacional y coordinador del Proceso de Regularización de Bancas de Juegos de Azar.

Durante el acto de juramentación, Díaz destacó los retos que enfrenta el sector y la experiencia y trayectoria de Tabar, al tiempo que resaltó la necesidad de fortalecer la gestión institucional y los mecanismos de regulación y supervisión.

Nueva normativa de juegos de azar

La nueva normativa crea la DGJA como un organismo autónomo y descentralizado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Economía, y sustituye la antigua Dirección de Casinos y Juegos de Azar.

Entre sus atribuciones estará regular y supervisar las actividades de juegos de azar tanto presenciales como en línea, además de establecer reglas para los operadores y mecanismos de protección para los usuarios.

La Ley 86-26 también contempla medidas para prevenir el fraude, el lavado de activos y las conductas adictivas, con especial atención a la protección de los menores de edad, así como garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Tabar, por su parte, agradeció la confianza depositada en él y expresó su disposición de dar continuidad a los procesos de regularización y fortalecimiento institucional del sector.