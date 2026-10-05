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Dirección General de Juegos de Azar
Dirección General de Juegos de Azar

Quico Tabar es juramentado como director general transitorio de Juegos de Azar

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, le tomó juramento

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    Quico Tabar es juramentado como director general transitorio de Juegos de Azar
    A la izquierda, Quico Tabar toma el juramento como nuevo director general transitorio de Juegos de Azar de parte del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMÍA)

    El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, juramentó este lunes a Teófilo José Abrahán Leo Tabar Manzur (Quico Tabar) como director general transitorio de la recién creada Dirección General de Juegos de Azar (DGJA).

    Tabar fue designado mediante el Decreto 684-26, emitido por el presidente Luis Abinader el pasado viernes, luego de la promulgación de la Ley 86-26, que establece un nuevo marco para la regulación, autorización, fiscalización y supervisión de las actividades relacionadas con las apuestas y los juegos de azar en República Dominicana.

    El funcionario asumirá esta responsabilidad mientras continúa desempeñándose como administrador de la Lotería Nacional y coordinador del Proceso de Regularización de Bancas de Juegos de Azar.

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    Durante el acto de juramentación, Díaz destacó los retos que enfrenta el sector y la experiencia y trayectoria de Tabar, al tiempo que resaltó la necesidad de fortalecer la gestión institucional y los mecanismos de regulación y supervisión.

    Nueva normativa de juegos de azar

    La nueva normativa crea la DGJA como un organismo autónomo y descentralizado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Economía, y sustituye la antigua Dirección de Casinos y Juegos de Azar.

    Entre sus atribuciones estará regular y supervisar las actividades de juegos de azar tanto presenciales como en línea, además de establecer reglas para los operadores y mecanismos de protección para los usuarios.

    La Ley 86-26 también contempla medidas para prevenir el fraude, el lavado de activos y las conductas adictivas, con especial atención a la protección de los menores de edad, así como garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

    Tabar, por su parte, agradeció la confianza depositada en él y expresó su disposición de dar continuidad a los procesos de regularización y fortalecimiento institucional del sector.

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