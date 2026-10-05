Gobierno: en seis años se han construido 12,200 viviendas en Ciudad Juan Bosch

Viviendas de bajo costo levantadas en la Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este. ( ARCHIVO/ DIARIO LIBRE )

El director del Fideicomiso VBC-RD, Camel Cury Lora, afirmó este lunes que el proyecto Ciudad Juan Bosch ha experimentado un crecimiento significativo desde 2020, cuando comenzó la gestión de Luis Abinader, con la incorporación de 12,200 viviendas.

"Nosotros encontramos unas 4,600 familias y, al día de hoy, ya llevamos 16,800 familias en total. Eso significa que hemos crecido en más de 12,000 viviendas construidas en Ciudad Juan Bosch", expresó.

Cury explicó, durante el encuentro LA Semanal con la Prensa, que al asumir la gestión encontró un proyecto afectado por las deudas que había acumulado, por lo que se planteó como objetivo resolver esa situación financiera.

"Era un proyecto fallido porque estaba estructurado en base a una línea de crédito en el Banco de Reservas que estaba por más de cuatro mil millones de pesos. Pagamos esa deuda mediante un esquema conjunto con el Gobierno central y el Ministerio de Hacienda y, a partir de ahí, la Ciudad generó sus propios ingresos. Nosotros cobramos más de 850 millones de pesos que le debían al proyecto y comenzamos a invertirlos", sostuvo.

De igual manera, señaló que fueron corregidas las deficiencias detectadas en el proyecto y que posteriormente comenzó a generarse inversión, inicialmente en servicios y, más adelante, mediante la venta de terrenos a desarrolladores.

"Ese dinero lo reinvertimos en la ciudad y hemos invertido 3,600 millones de pesos de esos recursos, porque estamos fuera del presupuesto; estamos trabajando con el fideicomiso", indicó.

Respaldo presidencial

En ese mismo orden, el presidente de la República, Luis Abinader, respaldó las declaraciones del director del Fideicomiso y destacó que su administración estableció una política orientada a dar continuidad a los proyectos.

"En estos seis años, de Ciudad Juan Bosch hemos construido tres veces más y hemos hecho las áreas sociales que faltaban. El fideicomiso estaba prácticamente colapsado en ese entonces y hoy ya está saneado, tiene sus propios ingresos y nos estamos expandiendo hacia la ciudad Don Antonio Guzmán, en Santiago", manifestó.

Abinader también destacó las mejoras realizadas en Ciudad Juan Bosch durante su gestión, así como la incorporación de nuevas obras y servicios.

"Eso es fideicomiso transformado. Y estamos construyendo al lado la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que estará lista el segundo trimestre del año que viene y estará ahí mismo, además de la zona franca de tecnología, para que tengan empleos", agregó.

Durante el encuentro de este lunes fueron abordados cinco ejes relacionados con la política habitacional: más familias con acceso a viviendas; mejoramiento de las viviendas existentes; agua, saneamiento, servicios y hábitat; titulación y seguridad jurídica; y viviendas asequibles.