Presidente Abinader destaca medidas para financiamiento de viviendas de bajo costo

Luis Abinader, presidente de la República este lunes durante La Agenda Semanal. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader destacó este lunes las medidas aplicadas en los últimos años por su gobierno para mantener condiciones de financiamiento favorables para la adquisición de viviendas de bajo costo, en un contexto internacional marcado por altas tasas de interés.

Durante LA Agenda Semanal, el mandatario señaló que las tasas de interés constituyen uno de los indicadores que más inciden en el acceso al crédito y reconoció la presión que ha representado el escenario internacional para el financiamiento de viviendas.

"Uno de los indicadores económicos que más presiona, para bien o para mal, -si es alto para mal, obviamente, y si es bajo para bien-, es la tasa de interés", expresó Abinader.

Medidas aplicadas

El presidente explicó que, pese a que el país ha mantenido un escenario de estabilidad macroeconómica, los factores internacionales han generado períodos de tasas de interés elevadas.

Afirmó que, a pesar de esas condiciones, el sector privado ha registrado un crecimiento de la vivienda de bajo costo, apoyado por medidas de política monetaria, facilidades crediticias e incentivos fiscales.

Abinader destacó particularmente el respaldo del Banco de Reservas, que ha destinado recursos para ofrecer tasas preferenciales a compradores de viviendas de bajo costo. Indicó que en algunos casos estas tasas han rondado el 8 %.

También mencionó las medidas adoptadas por el Banco Central mediante la liberación de encaje legal, cuyos recursos han sido dirigidos de manera exclusiva al financiamiento de viviendas de bajo costo.

"Ha habido liberación de encaje que ha beneficiado directamente, definitivamente, a ese sector, porque ha sido exclusivo para la vivienda de bajo costo", afirmó.

El mandatario sostuvo que estas acciones, junto con los incentivos fiscales otorgados por el Gobierno, han contribuido a sostener el desarrollo de este segmento inmobiliario pese al aumento de las tasas de interés en los mercados internacionales.

Abinader indicó que el objetivo de estas políticas es ampliar las posibilidades de que más dominicanos puedan acceder a una vivienda digna, mediante condiciones de financiamiento que faciliten la adquisición de unidades habitacionales de bajo costo.