Félix Reyna destaca decisión de Abinader de publicar auditorías de instituciones públicas

Félix Reyna, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), destacó la decisión del presidente Luis Abinader de instruir la publicación de los informes de auditorías realizadas a instituciones públicas. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR DIECOM )

El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, consideró este martes que la sociedad dominicana debe valorar la decisión del presidente Luis Abinader de instruir a la Contraloría General de la República (CGR) a poner a disposición de la ciudadanía nuevos informes de auditorías realizadas a instituciones públicas.

Reyna sostuvo que la medida representa un hecho histórico y trascendente, al considerar que el mandatario decidió hacer públicos los informes como parte de un compromiso con la transparencia y con ampliar el acceso de la población a información sobre la administración de los fondos públicos.

El también vocero de la Presidencia calificó la disposición como una decisión "valiente" de un jefe de Estado que, según afirmó, no teme al escrutinio público.

A su entender, la publicación de estos informes contribuye al fortalecimiento institucional y a la ampliación de la democracia, además de establecer precedentes para que futuros gobiernos mantengan y amplíen prácticas de transparencia.

Reyna señaló que la disposición no constituye una acción aislada de Abinader, sino que da continuidad a una conducta y estilo de gestión en los ámbitos público y privado.

Asimismo, indicó que la nueva entrega de informes de auditorías da seguimiento a divulgaciones anteriores de procesos realizados por la Contraloría General de la República.

"Estos resultados de auditorías permitirán también tomar los correctivos de lugar para mejorar las áreas que así lo ameriten a favor de las buenas prácticas administrativas", afirmó.

La orden de Abinader

La reacción de Reyna se produce después de que el presidente Luis Abinader anunciara el pasado jueves que, a partir del 1 de octubre, comenzarían a publicarse los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a distintas instituciones públicas.

El mandatario informó que los documentos correspondientes a los primeros cuatro años de su gestión, entre agosto de 2020 y agosto de 2024, serían divulgados de manera progresiva, a medida que la Contraloría concluyera y remitiera los informes.

La decisión se produjo días después de que Diario Libre informara que estos informes permanecían sin acceso público. La Contraloría había indicado que los resultados estaban a la espera de ser oficializados por el Poder Ejecutivo.

Reyna agregó que el presidente ha instruido a la Contraloría continuar ampliando el alcance de las auditorías y avanzar progresivamente hacia una mayor cobertura de las instituciones públicas sujetas al Sistema Nacional de Control Interno.