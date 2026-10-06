Luis Abinader figura sexto entre los mandatarios de América con mayor aprobación, con 51 %

El presidente Luis Abinader en LA Agenda Semanal. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader registra un 51 % de aprobación y ocupa el sexto lugar entre los mandatarios de América en el ranking correspondiente a septiembre de 2026 elaborado por Mitofsky y TResearch International.

El resultado mantiene al gobernante dominicano dentro del grupo de seis mandatarios que alcanzan o superan el 50 % de aprobación, pero también evidencia una reducción respecto a los niveles que había registrado en anteriores ediciones de la clasificación.

En febrero de 2025, Abinader aparecía con un 68 % de aprobación, empatado entonces en el segundo puesto de América con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Dos meses después, en abril de 2025, su valoración se situó en 65 %.

Sexto en América

En la clasificación de septiembre de 2026, por encima de Abinader aparecen Nayib Bukele, de El Salvador, con 90 %; Claudia Sheinbaum, de México, con 72 %; Mark Carney, de Canadá, con 61 %; Laura Fernández Delgado, de Costa Rica, con 59 %; y Abelardo de la Espriella, de Colombia, con 53 %.

Después de Abinader se encuentran:

Keiko Fujimori , de Perú, con 49 %.

, de Perú, con 49 %. Santiago Peña , de Paraguay, con 46 %.

, de Paraguay, con 46 %. Nasry Asfura, de Honduras, con 43 %.

Rodrigo Paz, de Bolivia, con 42 %.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aparece con un 40 %, empatado con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa.

En la parte baja del ranking figuran Daniel Ortega, de Nicaragua; José Antonio Kast, de Chile; y Javier Milei, de Argentina, todos con 36 %. Le siguen Yamandú Orsi, de Uruguay, con 33 %; José Raúl Mulino, de Panamá, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, ambos con 32 %; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 30 %, y Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 26 %.