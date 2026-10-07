Abinader aborda con secretario de la OEA plan de acción para Haití

El presidente Luis Abinader y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader abordó este miércoles con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, los esfuerzos internacionales para enfrentar la crisis de Haití, así como la situación de la democracia en la región.

El encuentro se produjo durante la participación del mandatario dominicano en la inauguración del Cuadragésimo Primer Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se celebra en Santiago.

De acuerdo con la Presidencia de la República, Ramdin explicó a Abinader los esfuerzos que desarrolla la OEA para respaldar las iniciativas impulsadas en el marco de las Naciones Unidas relacionadas con la fuerza destinada a enfrentar a las pandillas en Haití.

El secretario general también presentó al presidente dominicano el plan de acción de la OEA para avanzar en ese tema.

Democracia en Nicaragua

Durante la reunión, Abinader y Ramdin también intercambiaron sobre el estado de la democracia en América Latina y el Caribe, con especial atención a la situación de Nicaragua.

Según informó la Presidencia, ambos conversaron sobre los esfuerzos que realiza el comité político de la OEA para contribuir a generar conciencia sobre la necesidad de un retorno a la democracia en ese país.

En ese contexto, se destacó el papel que ha desempeñado República Dominicana en relación con esta situación.

El mandatario dominicano y el secretario general de la OEA también abordaron la situación de Venezuela y los cambios que se han producido en esa nación.

La Presidencia indicó que ambos coincidieron en varios de los temas tratados durante la reunión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/5944e5cf-29a4-4bf8-8eee-621d77fa5db7-b5847136.jpg El presidente Luis Abinader y Michelle Bachelet, expresidenta de Chile. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

Conversación con Michelle Bachelet

En otro encuentro celebrado durante su participación en la Cepal, Abinader conversó con la expresidenta de Chile Michelle Bachelet sobre crecimiento económico y políticas sociales.

De acuerdo con la información, Bachelet felicitó al mandatario dominicano por el discurso pronunciado durante la inauguración de la reunión de la Cepal y valoró que su intervención no se centrara únicamente en el crecimiento económico.

La expresidenta chilena destacó el llamado de Abinader a los países de la región a prestar atención también a las condiciones sociales de la población.

Durante el encuentro, ambos intercambiaron experiencias sobre programas sociales implementados durante los dos períodos de gobierno de Bachelet en Chile y algunas iniciativas similares desarrolladas actualmente en República Dominicana.

Entre los temas abordados estuvieron los subsidios dirigidos a madres, programas para promover la asistencia de los niños a las escuelas, el transporte escolar y otras iniciativas de apoyo social.

Según la Presidencia, también conversaron sobre el impacto de estas políticas en República Dominicana, particularmente en la reducción del hambre y la pobreza.

El intercambio permitió a Abinader conocer experiencias y recomendaciones de la expresidenta chilena sobre la implementación de programas sociale