CNM concluye tercera jornada de entrevistas y eleva a 63 los aspirantes evaluados para Suprema Corte

Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) durante la jornada del día de hoy ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) concluyó este jueves su tercera jornada de vistas públicas para escoger a seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El día de hoy se entrevistaron a 22 aspirantes, en una sesión que se desarrolló sin pausas.

La jornada comenzó a las 9:20 de la mañana y finalizó a las 2:00 de la tarde, para un total de cuatro horas y 40 minutos de evaluaciones continuas.

Con las entrevistas realizadas este jueves, el CNM acumula 63 postulantes evaluados desde el inicio del proceso, el pasado lunes 5 de octubre.

Durante las dos primeras jornadas fueron entrevistadas 41 personas, mientras que otras tres no participaron en las evaluaciones.

De acuerdo con el calendario establecido, las vistas públicas continuarán este viernes 9 de octubre, cuando está previsto completar la fase de entrevistas a los aspirantes a integrar la alta corte.

Rosalba Ramos defiende el cúmulo de penas

Una de las intervenciones destacadas de la jornada fue la de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien defendió el nuevo Código Penal y afirmó que el cúmulo de penas permitirá solicitar sanciones más acordes con la gravedad de los delitos cometidos.

"Con el cúmulo de penas, ya nosotros podemos acercar a la realidad del delito cometido, poder pedir la sanción correspondiente", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-95845-am-1-d62335ed.jpeg El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) durante la jornada de hoy (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-95851-am-d8010378.jpeg El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) durante la jornada de hoy (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-95854-am-2271c093.jpeg El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) durante la jornada de hoy (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-95846-am-1-b91a29dc.jpeg (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-95844-am-bdee920c.jpeg (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-95846-am-d472c7cc.jpeg (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-95853-am-33bc267e.jpeg (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-95847-am-1-048a450f.jpeg (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-95845-am-d8e652aa.jpeg (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

La fiscal sostuvo que la legislación anterior contemplaba penas que consideraba insuficientes para determinados hechos y recordó el caso de Yocairi Amarante, la joven atacada con ácido del diablo por encargo de su expareja.

Ramos consideró que la condena de 30 años de prisión impuesta por ese caso resultaba insuficiente frente a las consecuencias sufridas por la víctima.

También se refirió a los mecanismos de conciliación en los procesos penales y advirtió sobre los riesgos de llegar a acuerdos en casos de violencia de género.

"En materia de violencia de género prefiero perder el caso. Prefiero no hacer ningún tipo de acuerdo", expresó.

La fiscal explicó que, en ocasiones, las víctimas solicitan conciliar para regresar con sus agresores, lo que, según sostuvo, puede exponerlas nuevamente a situaciones de violencia.

Propuestas para cambiar la elección de autoridades judiciales

Entre los candidatos entrevistados este jueves estuvo Ramón Osiris Morla, quien cuestionó la forma en que son escogidos los integrantes del Consejo del Poder Judicial (CPJ), al considerar que se eligen entre sus pares "como si fuera un sindicato".

El aspirante propuso modificar la composición de ese órgano para garantizar una mayor participación de los distintos actores del sistema de justicia.

Morla también planteó reducir del 75 % al 50 % la proporción de plazas de la Suprema Corte reservadas a jueces de carrera, con el objetivo de ampliar las oportunidades de los abogados que ejercen fuera del Poder Judicial.

"También le propongo que el privilegio que tienen los jueces de la carrera judicial les sea reducido de un 75 % a un 50 %, en igualdad de condiciones", expresó.

Asimismo, sugirió que el presidente de la Suprema Corte sea elegido por los propios jueces que integran el tribunal, en lugar de ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Última jornada de entrevistas

El Consejo Nacional de la Magistratura inició las vistas públicas el lunes 5 de octubre y continuó las evaluaciones el martes 6. Tras una pausa el miércoles 7, retomó las sesiones este jueves.

El proceso comenzó con 88 aspirantes preseleccionados para ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia, incluida la presidencia del tribunal.

En las primeras dos jornadas se registraron tres aspirantes que no participaron en las entrevistas. Uno estuvo ausente el lunes, mientras que Pedro Mateo y Alina Mora declinaron el martes.

Con los resultados de este jueves, el CNM ha entrevistado a 63 candidatos y quedan 22 pendientes de evaluación, de acuerdo con el balance de las jornadas.

Las vistas públicas están programadas para concluir este viernes 9 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

Una vez finalizada esta etapa, el Consejo continuará el proceso de selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia.