Inapa inicia construcción de alcantarillado sanitario en la comunidad El Córbano, en San Juan

El director del Inapa, Wellington Arnaud, junto a autoridades y representantes de la comunidad durante el inicio de los trabajos de construcción de la obra. ( CEDIDA POR EL INAPA )

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) inició los trabajos de construcción del alcantarillado sanitario de la comunidad El Córbano, en la provincia San Juan, una obra que, según la institución, beneficiará a unos 19,218 habitantes.

De acuerdo con la entidad, la falta de un sistema de recolección y tratamiento provocaba que las aguas residuales fueran descargadas sin tratamiento adecuado, una situación que representaba un riesgo para las condiciones sanitarias de la zona.

Por ello, el director del Inapa, Wellington Arnaud, destacó la importancia del proyecto, que busca solucionar el manejo de las aguas residuales en las comunidades de El Córbano Norte, El Córbano Sur y Santomé.

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"Esta es una obra que se necesitaba desde hace décadas. Aquí no se contaba con un sistema de recolección y disposición de las aguas residuales", afirmó Arnaud al encabezar el inicio de la construcción del proyecto.

El funcionario sostuvo, además, que la infraestructura permitirá mejorar las condiciones sanitarias de las comunidades beneficiadas y reducir los riesgos asociados al manejo inadecuado de las aguas residuales.

Elementos de la obra

A través de un comunicado de prensa, el Inapa señaló que el proyecto contempla la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales con un sistema por gravedad, reactores y lagunas de estabilización.

También incluye la instalación de líneas colectoras, registros de inspección prefabricados y unas 4,000 acometidas domiciliarias, que permitirán conectar las viviendas al sistema sanitario.

Durante el acto, el presidente de Alianzas Comunitarias, Samuel Ledesma, valoró el inicio de los trabajos y afirmó que la obra era esperada por los residentes de la zona.

"Este es un día grandioso para nosotros, hoy es un día memorable para nuestras familias", expresó Ledesma, quien consideró que la construcción del sistema sanitario abre nuevas posibilidades para el desarrollo de la comunidad.

En la actividad también estuvieron presentes, el alcalde de San Juan, Lenin de la Rosa; los diputados Carlos Morillo (Chijo) y Frank Ramírez; los regidores Yudy Lucía, Franklin Cruz, Franklin de los Santos y Francisco de León, además de Ezequiel Montilla, representante de Gestión Presidencial, entre otras autoridades.