El Gobierno evalúa crear marco legal para regular la gestión de proyectos del Estado

El presidente Luis Abinader. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA. )

El presidente Luis Abinader anunció este viernes que el Gobierno dominicano evalúa la creación de un marco normativo para institucionalizar la dirección y gestión estratégica de los proyectos del Estado, con el propósito de establecer estándares comunes de planificación, ejecución y seguimiento de las iniciativas públicas.

Explicó que también se estudian mecanismos para fortalecer las Oficinas de Dirección de Proyectos dentro de la Administración Pública, a fin de mejorar la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos estatales.

"Y, de ser necesario, este esfuerzo podría conducir posteriormente a la formulación de una iniciativa legislativa que otorgue a esta política pública un carácter permanente y transversal", expresó Abinader.

El anuncio fue realizado durante la apertura del XVI Congreso Internacional del Project Management Institute (PMI), capítulo República Dominicana, denominado Sinergia 360, celebrado en Punta Cana.

Medidas anunciadas

En ese escenario, el jefe de Estado invitó a los directivos y miembros del PMI a colaborar con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en la elaboración de las herramientas legales que permitan fortalecer la gestión de proyectos públicos.

Durante su intervención, Abinader sostuvo que la responsabilidad del Gobierno no concluye con el anuncio de una obra o la aprobación de un programa, sino que también implica supervisar su ejecución, corregir deficiencias y verificar que los resultados respondan a las necesidades de la población.

"Porque cuando un proyecto público se retrasa, alguien sigue esperando. Una comunidad espera el agua, una madre espera mejores condiciones para la atención de sus hijos o un productor espera la carretera que le permitirá llevar su cosecha al mercado. Ese tiempo tiene un valor humano que debemos tener siempre presente", manifestó, según cita una nota de prensa de la Presidencia.

El mandatario señaló que las metodologías de dirección de proyectos permiten anticipar riesgos, reducir errores y administrar los recursos estatales con mayor eficiencia.

"El dinero público representa el esfuerzo de millones de dominicanos. Gestionarlo bien es una obligación con cada uno de ellos", afirmó.

Asimismo, destacó la necesidad de desarrollar capacidades técnicas permanentes en las instituciones públicas, de manera que los cambios de personal no interrumpan la continuidad de los proyectos ni obliguen a reiniciar los procesos.

Uso de inteligencia artificial

El presidente también se refirió a las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para mejorar la gestión de proyectos mediante el análisis de información, la identificación de desviaciones y el fortalecimiento de la toma de decisiones.

No obstante, advirtió que el aprovechamiento de estas herramientas dependerá del criterio y la responsabilidad con que sean utilizadas.

Según la comunicación oficial, Abinader consideró necesario que las instituciones públicas se adapten a los cambios tecnológicos y utilicen estas herramientas para responder a las necesidades de la ciudadanía.

Reconocimiento al Banco de Reservas

Durante el encuentro, el mandatario felicitó a la Oficina de Dirección de Proyectos del Banco de Reservas por obtener el reconocimiento Americas PMO of the Year 2026.

De acuerdo con la Presidencia, la oficina fue seleccionada entre 53 participantes de 28 países y figura entre las cinco finalistas que competirán por el reconocimiento mundial.

Abinader destacó la distinción y exhortó al equipo de la entidad financiera a continuar fortaleciendo sus capacidades técnicas y profesionales.