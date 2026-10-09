Abinader se solidariza con Panamá tras terremoto y expresa disposición de brindar asistencia

El presidente Luis Abinader expresó este viernes la solidaridad de la República Dominicana con Panamá y su Gobierno tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió ese país.

“En nombre del pueblo dominicano, expreso mi solidaridad con nuestros hermanos de Panamá y con su Gobierno tras el terremoto ocurrido hoy”, escribió Abinader en X.

El mandatario también manifestó la disposición del país de brindar asistencia ante las consecuencias del movimiento telúrico.

El gobernante agregó que las autoridades dominicanas están atentas para ofrecer la ayuda que sea necesaria y expresó que sus pensamientos y oraciones están con las familias y comunidades afectadas.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y comunidades afectadas en estos momentos difíciles", concluyó el mensaje.

En nombre del pueblo dominicano, expreso mi solidaridad con nuestros hermanos de Panamá y con su Gobierno tras el terremoto ocurrido hoy. Estamos atentos para brindar cualquier asistencia que sea necesaria. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y comunidades afectadas en estos momentos difíciles. — Luis Abinader (@luisabinader) October 9, 2026

Mulino agradece solidaridad internacional, incluida República Dominicana

En medio de la emergencia, el presidente panameño agradeció las muestras de solidaridad recibidas de distintos gobiernos de la región, entre ellos República Dominicana, así como de autoridades estadounidenses y organizaciones internacionales.

A través de una publicación en su cuenta de X, Mulino expresó su agradecimiento a los mandatarios de Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Chile, República Dominicana, Perú, El Salvador y Honduras.

"Agradezco los mensajes de apoyo y solidaridad de los mandatarios de países hermanos", escribió el gobernante, quien también extendió su reconocimiento al secretario de Estado de Estados Unidos.

Asimismo, agradeció a los cientos de alcaldes, organizaciones y ciudadanos que han manifestado su respaldo a Panamá tras el movimiento telúrico.

Agradezco los mensajes de apoyo y solidaridad de los mandatarios de países hermanos como Colombia, Venezuela, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Ecuador Guatemala, Chile, República Dominicana, Perú, El Salvador, Honduras. También al Secretario de Estado de los Estados Unidos y a los cientos de alcaldes, organizaciones y ciudadanos que nos dan su apoyo. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 10, 2026

Epicentro del terremoto

El terremoto se registró a las 12:56 de la tarde, hora local de Panamá (17:56 GMT), con una magnitud de 7.7, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

De acuerdo con ese organismo, el epicentro se localizó a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital panameña.