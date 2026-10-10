Abinader viaja este sábado a Roma: se reunirá con el papa León y participará en foro de la FAO

El presidente Luis Abinader viajará este sábado a Roma, Italia, para desarrollar una agenda oficial que incluye una visita de Estado al Vaticano, donde sostendrá una audiencia con Su Santidad el papa León XIV, y su participación en el Foro Mundial de la Alimentación 2026, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en la que la República Dominicana será reconocida por lograr la meta del Hambre Cero.

La agenda del mandatario dominicano contempla reuniones con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y Qu Dongyu, director general de la FAO, así como encuentros con autoridades del Gobierno italiano y representantes del sector empresarial.

El martes el jefe de Estado viajará a Praga, República Checa, para participar en la 30.ª Conferencia Anual del Forum 2000.

Lunes 12 de octubre: Foro Mundial de la Alimentación

La agenda del presidente Abinader comenzará el lunes con la ceremonia de inauguración del Foro Mundial de la Alimentación 2026, en la sede de la FAO, en Roma.

La jornada iniciará con una reunión con Máximo Torero, jefe economista de la FAO, y altos funcionarios del organismo. Posteriormente, el mandatario sostendrá un encuentro con Qu Dongyu, director general de la organización, y participará en un almuerzo ofrecido por este.

El gobernante participará como orador principal del foro, cuya ceremonia inaugural está programada para la tarde en el salón plenario de la organización.

Durante la jornada, también tiene previsto reunirse con Carl Skau, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Como parte de las actividades de representación dominicana, Abinader entregará al Museo de la FAO una obra del artista Juan Trinidad y participará en la inauguración del Salón República Dominicana en la sede del organismo.

La jornada concluirá con un cóctel de bienvenida a la delegación dominicana, ofrecido por la Misión Permanente de la República Dominicana ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma.

Martes 13 de octubre: participación en el Forum 2000 en Praga

En el marco de su visita, el presidente viajará a Praga, República Checa, para participar en la 30.ª Conferencia Anual del Forum 2000, que tendrá lugar en el Prague Congress Center.

La agenda contempla una reunión con Jakub Klepal, director ejecutivo del Forum 2000, seguida de un diálogo global con Carl Gershman, presidente fundador de la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, y Benedetta Berti, secretaria general de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Miércoles 14 de octubre: encuentros con el Gobierno italiano y el sector empresarial

El presidente Abinader tiene previsto sostener el miércoles una reunión bilateral con Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia.

Posteriormente, participará en la inauguración del Foro Empresarial Italia-República Dominicana, que reunirá a representantes gubernamentales y empresariales de ambos países.

La agenda contempla un conversatorio con las delegaciones empresariales italiana y dominicana para abordar asuntos de interés común en las relaciones económicas y comerciales.

Para esa misma jornada también figura una entrevista con la periodista Ghida Fakhry, así como reuniones previstas con Sergio Mattarella, presidente de Italia, en el Palacio del Quirinal, y Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros.

La agenda del miércoles concluirá con una cena ofrecida por Paolo Barelli en honor al presidente Luis Abinader.

Jueves 15 de octubre: visita de Estado al Vaticano

El jueves, el presidente Abinader tiene prevista una audiencia con Su Santidad el papa León XIV, como parte de la visita de Estado al Vaticano incluida en su agenda oficial.

También se reunirá con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.

El gobernante tiene programadas reuniones con empresas italianas, como parte de los acercamientos con representantes del sector empresarial.

Viernes 16 de octubre: reconocimientos y clausura del Foro Mundial de la Alimentación

El viernes, el presidente Abinader sostendrá una reunión bilateral con Giorgio Silli, secretario general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), en la sede de ese organismo.

También está prevista su participación en una sesión extraordinaria del Consejo de Delegados, integrado por embajadores latinoamericanos acreditados en Italia.

En horas de la tarde, Abinader regresará a la sede de la FAO para participar en las actividades de clausura del Foro Mundial de la Alimentación 2026.

Durante la jornada, la República Dominicana recibirá un reconocimiento por sus avances en la lucha contra el hambre y por mantener la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %.

Asimismo, se contempla un reconocimiento al artista y compositor dominicano Juan Luis Guerra por su obra «Ojalá que llueva café en el campo», como parte de las actividades del foro.

La programación también incluye una presentación artística de Maridalia Hernández durante el cierre del evento.

Durante su visita, el presidente Abinader estará acompañado por los embajadores de la República Dominicana en Italia, Rafael Lantigua; ante la Santa Sede, Víctor Suárez; y ante la FAO, Ada Hernández, así como por el director de Ceremonial de Estado y Protocolo, embajador Francisco José Cantizano Nadal.

La salida del mandatario desde Roma hacia la República Dominicana está prevista para el viernes 16 de octubre.