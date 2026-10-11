Abinader: "Con el fallecimiento de Yamilé Scheker hoy se apaga una luz"

Yamilé Scheker participó en más de 50 producciones teatrales. ( IMAGEN TOMADA DE SU INSTAGRAM )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, expresó este domingo su pesar por el fallecimiento de la reconocida actriz dominicana Yamilé Scheker, a quien definió como una figura importante de la cultura nacional y cuyo legado, afirmó, permanecerá en las nuevas generaciones de actores.

El mandatario compartió sus condolencias mediante una publicación en sus redes sociales mientras se encuentra en Roma, Italia, donde desarrolla una agenda oficial acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje.

"Con el fallecimiento de Yamilé Scheker hoy se apaga una luz importante de nuestra cultura, pero queda su legado en cada joven actor que inspiró y en cada aplauso que cosechó", escribió Abinader.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado extendió su solidaridad a los familiares, amigos y miembros de la comunidad teatral que lamentan la partida de la artista.

"Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad teatral. Que descanse en paz", expresó el presidente.

Hasta el momento, no se ha precisado oficialmente la causa de su fallecimiento ni los detalles de las honras fúnebres.

Las declaraciones del gobernante constituyen un reconocimiento a la trayectoria de Scheker y a sus aportes al desarrollo de las artes escénicas dominicanas, especialmente por su trabajo sobre los escenarios y la influencia que ejerció en quienes encontraron en ella una referencia profesional y artística.

Abinader cumple agenda oficial en Roma

El pronunciamiento del presidente se produjo mientras permanece en la capital italiana como parte de una visita oficial que contempla encuentros con autoridades de la Santa Sede, representantes del Gobierno italiano y funcionarios de organismos internacionales.

De acuerdo con una información publicada por la Presidencia de la República el 11 de octubre, Abinader llegó a Roma acompañado de la primera dama para realizar una visita de Estado al Vaticano y participar en actividades de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La agenda también contempla reuniones con autoridades de esos organismos y la participación dominicana en el Foro Mundial de la Alimentación 2026.

Durante su estancia en Italia, el mandatario tiene previsto abordar asuntos de interés bilateral y participar en actividades destinadas a promover la presencia, la cultura y los aportes de la comunidad dominicana en ese país.

Pese a encontrarse fuera del territorio nacional, Abinader se sumó a las expresiones de duelo por la muerte de Scheker, una noticia que ha provocado numerosas reacciones en el ámbito artístico dominicano.

Con el fallecimiento de Yamilé Scheker hoy se apaga una luz importante de nuestra cultura, pero queda su legado en cada joven actor que inspiró y en cada aplauso que cosechó. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad teatral. Que descanse en paz. — Luis Abinader (@luisabinader) October 11, 2026

Una trayectoria dedicada al teatro y al cine

Yamilé Scheker falleció la mañana de este domingo 11 de octubre, dejando una extensa trayectoria en las artes escénicas y el cine dominicano.

La noticia fue dada a conocer públicamente por el actor Orestes Amador, quien expresó su tristeza por la muerte de su colega y amiga mediante una publicación en Instagram.

"Lamento la partida de mi querida y admirada actriz, amiga Yamilé Scheker", escribió Amador, en un mensaje que reflejó el afecto y la admiración que sentía por la intérprete.

Scheker participó en más de 50 producciones teatrales y formó parte de la Compañía Nacional de Teatro, una de las principales instituciones dedicadas al desarrollo de las artes dramáticas en el país.

Su carrera también incluyó participaciones en producciones cinematográficas dominicanas como Veneno (2018), Candela (2021) y Freddy (2023), con las que amplió su presencia en la escena artística nacional.

La actriz es recordada, además, por su contribución al teatro y por el vínculo profesional que construyó con distintas generaciones de intérpretes.