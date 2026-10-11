Canciller Ito Bisonó afirma que Panamá no ha solicitado ayuda tras terremoto

Fotografía que muestra vehículos afectados frente a la Gobernación de Penonomé por el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el sureste de Panamá, en Penonomé (Panamá). ( EFE )

El canciller dominicano, Ito Bisonó, informó este domingo que el Gobierno de República Dominicana se puso a disposición de Panamá tras el terremoto ocurrido en ese país, pero que hasta el momento las autoridades panameñas no han solicitado asistencia.

En declaraciones ofrecidas a Diario Libre, Bisonó indicó que la situación en Panamá se encuentra bajo control y que el Gobierno dominicano manifestó su disposición de colaborar desde el primer momento.

"En Panamá todo está bajo su control. Nos pusimos a las órdenes desde el primer momento, no hay requerimientos", expresó el funcionario.

Normas de construcción

El canciller también destacó el cumplimiento de las normas de construcción en el país centroamericano y consideró que su aplicación merece atención ante eventos sísmicos de gran magnitud.

"Panamá es buen ejemplo de cómo cumplen con las normas de construcción. Sismo de 8 y 7 grados y no hay daños estructurales de construcción. Hay que ver cómo lo hacen", manifestó.

Bisonó reiteró que República Dominicana está disponible para brindar apoyo si las autoridades panameñas lo consideran necesario.

Expreso mi solidaridad con Panamá ante el terremoto ocurrido hoy. He conversado con mi colega, el canciller @javierachapma, a quien transmití nuestro acompañamiento al pueblo panameño y a las familias afectadas, así como nuestra disposición de brindar la colaboración que sea necesaria. Les deseamos fortaleza y una pronta recuperación ante esta difícil situación. — Ito Bisonó (@itobisono) October 9, 2026

Epicentro del terremoto

El terremoto se registró a las 12:56 de la tarde del viernes, hora local de Panamá (17:56 GMT), con una magnitud de 7.7, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

De acuerdo con ese organismo, el epicentro se localizó a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital panameña.