Abinader atribuye salida de RD del mapa del hambre al aumento de la producción y las ayudas sociales

El presidente de la República, Luis Abinader, durante su participación en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO. ( TOMADA DE LA TRANSMISIÓN OFICIAL. )

El aumento de la producción nacional de alimentos, la mejora de los ingresos de los hogares y la ampliación de los programas de protección social, figuran entre las medidas, que según el presidente Luis Abinader, contribuyeron a la salida de la República Dominicana del mapa del hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Al participar este lunes en el Foro Mundial de la Alimentación 2026, celebrado en Roma, Italia, el mandatario explicó que el Gobierno ha enfocado sus esfuerzos en garantizar una mayor disponibilidad de alimentos y fortalecer la capacidad económica de las familias para adquirirlos.

"Combatir el hambre nunca ha sido para mí una política social más, es una obligación moral", expresó el presidente durante el evento, al destacar la salida de la República Dominicana del mapa del hambre de la FAO.

Abinader indicó que la prevalencia de la subalimentación en el país pasó del 21.3 % a menos del 2.5 %, resultado que, según explicó, refleja años de esfuerzos para garantizar el acceso a los alimentos y mejorar las condiciones de vida de las familias dominicanas.

Asimismo, indicó que los productores nacionales abastecen más del 85 % de la demanda de alimentos del país, pese a las limitaciones.

"Ningún país derrota el hambre únicamente desde un despacho. Lo hace apoyando al campo, lo hace creando empleos y mejorando salarios, y garantizando que quienes más lo necesitan tengan un Estado que responda", enfatizó.

Aumento en la producción de alimentos

Durante su discurso, el presidente indicó que, entre 2004 y 2024, el índice de producción de alimentos por habitante creció un 122.3 %, avance que, a su juicio, se ha sostenido por la importancia del financiamiento, la tecnología y el respaldo a los pequeños y medianos agricultores para sostener la producción agropecuaria.

Abinader, además señaló, que entre 2015 y 2025 el ingreso real por habitante de los hogares aumentó un 43.7 %, mientras que la pobreza monetaria disminuyó del 41.1 % al 17.3 %.

Asimismo, subrayó que la pobreza extrema pasó del 8.7 % al 2.2 %.

Agregó que, durante su gestión, específicamente entre 2020 y 2025, el ingreso real aumentó un 20 % y la pobreza monetaria bajó del 26 % en 2019 al 17 % en 2025. Además, manifestó que las proyecciones para 2026 apuntan a que este indicador podría situarse en un 14 %.

"Esta baja en la pobreza monetaria ha sido impulsada por un aumento del salario mínimo real promedio sin precedentes en la República Dominicana. Son avances que permiten comprar alimentos y recuperar autonomía y basado, además, en el crecimiento económico", puntualizó.

Mejora en la protección social

En materia de protección social, Abinader informó que la cobertura de la alimentación escolar pasó de 1.7 millones de estudiantes en 2019 a más de 2.2 millones en 2025.

También destacó la duplicación del subsidio Aliméntate y del Bono Gas, que benefician a más de 1.4 millones de hogares, así como el funcionamiento de 163 comedores económicos que distribuyen diariamente más de 183,000 raciones de comida caliente y gratuita en todo el territorio nacional.

De igual manera, valoró iniciativas como los mercados de productores y las bodegas móviles, que procuran acercar los alimentos a las familias a precios asequibles.

Subsidios agrícolas y prevención de los efectos de la sequía

El jefe de Estado resaltó, además, las medidas adoptadas para proteger a los pequeños productores frente al aumento de los costos de producción, especialmente de los fertilizantes.

Explicó que, ante el encarecimiento de la urea, el Gobierno decidió subsidiar este insumo agrícola para evitar que los incrementos de precios provocaran la salida de pequeños productores del mercado.

"Nosotros hicimos un estudio, que, si dejábamos los precios flotar de la urea, un 30% de pequeños productores iban a salir del mercado", precisó. Por ello, defendió la continuidad de los subsidios como una medida para proteger la producción nacional y contribuir a la estabilidad del abastecimiento de alimentos.

Asimismo, mencionó el plan de acciones anticipatorias frente a la sequía agrícola 2026-2027, que contempla medidas para reducir los efectos de este fenómeno mediante la protección de las cuencas, la mejora de los sistemas de riego y el acompañamiento a los pequeños productores.

Exhorta a fortalecer la cooperación internacional Durante su discurso, Abinader afirmó que, pese a los avances alcanzados, la lucha contra el hambre debe continuar mientras existan familias con dificultades para acceder a una alimentación adecuada. En ese sentido, llamó a avanzar hacia dietas saludables y asequibles, fortalecer la educación alimentaria y combatir la malnutrición. "Los países no están condenados al hambre. Las políticas públicas funcionan, la voluntad política importa y, cuando las instituciones y la sociedad trabajan juntos, los resultados llegan", manifestó. Abinader defendió la cooperación internacional como una herramienta fundamental para facilitar el acceso a tecnología, conocimientos y financiamiento, y sostuvo que ningún país debería enfrentar en solitario un desafío que compromete la dignidad humana.