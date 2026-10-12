Abinader participa este lunes en foro de la FAO sobre seguridad alimentaria

El presidente Luis Abinader a su llegada a Roma el domingo. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader participará este lunes como orador principal en la apertura del Foro Mundial de la Alimentación 2026, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma.

Durante la jornada, el mandatario tiene previstas reuniones con Qu Dongyu, director general de la FAO, y Máximo Torero, jefe economista del organismo. También se reunirá con Carl Skau, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos.

A su llegada a Roma, Abinader dijo que conversará sobre asuntos agrícolas y de nutrición. "No solamente ya llegar a Hambre Cero, es mantenerse ahí, mantenerse e ir mejorando también en la calidad de la nutrición de nuestro país", expresó.

La FAO prevé entregar un reconocimiento a República Dominicana durante la clausura del foro, el viernes 16. El país quedó por debajo del umbral de 2.5 % en la prevalencia de subalimentación, indicador que estima qué proporción de la población consume habitualmente menos energía alimentaria de la necesaria para llevar una vida activa y saludable.

Al quedar bajo ese umbral, la FAO deja de publicar una cifra exacta y sitúa al país fuera de su Mapa del Hambre.

Ese resultado no supone que hayan desaparecido las dificultades para acceder a alimentos ni todas las formas de malnutrición. Hambre Cero es el nombre del segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible, que también incluye garantizar alimentos seguros y nutritivos, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible.

La agenda

Después de su participación en Praga, Abinader regresará a Roma para reunirse con autoridades italianas y representantes empresariales. El jueves tiene prevista una audiencia con el papa León XIV y un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.

El mandatario dijo que aprovechará la audiencia para insistir en la invitación al papa a visitar República Dominicana en 2027. "Queremos insistir en esa invitación, a ver si el año que viene vuelve a visitar República Dominicana, ahora como papa", expresó.

Hambre Cero

El informe SOFI 2026 estima que 645 millones de personas padecieron hambre en 2025, el 7.8 % de la población mundial. La cifra disminuyó por tercer año consecutivo, pero unos 2,100 millones de personas todavía afrontaron inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que significa que tuvieron que reducir la cantidad o la calidad de los alimentos que consumían.

El acceso a una dieta saludable sigue fuera del alcance de muchas personas. Unos 2,690 millones no podían pagarla en 2025. En África, esa situación afectaba al 66.6 % de la población.

A la subalimentación se suman la baja calidad de las dietas, la obesidad y las deficiencias de nutrientes.

El SOFI reportó que la obesidad adulta aumentó de 12.1 % en 2012 a 16.2 % en 2024, mientras la anemia en mujeres de 15 a 49 años empeoró. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las dietas poco saludables elevan el riesgo de enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes.

La agenda de Abinader en Roma incluye también la inauguración del Salón República Dominicana en la sede de la FAO. El martes viajará a Praga para participar en la 30.ª Conferencia Anual del Forum 2000.