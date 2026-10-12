Abinader afirma en Roma que Gobierno distribuye más de 183,000 raciones de comida gratuitas al día

Las raciones se entregan a a través de 163 comedores comunitarios. ( CEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC). )

El presidente Luis Abinader informó en Roma que el Gobierno dominicano distribuye diariamente más de 183,000 raciones de comida caliente y gratuita a través de 163 comedores comunitarios, una cantidad que, según afirmó, representa cinco veces lo distribuido en 2020.

El mandatario también indicó que más de 1.4 millones de hogares dominicanos reciben asistencia alimentaria mediante los programas sociales del Estado.

De acuerdo con una nota de prensa de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), las declaraciones fueron ofrecidas por Abinader durante su intervención como orador principal en el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), celebrado en Roma, Italia.

La participación del jefe de Estado se produjo en el marco de un reconocimiento otorgado por la FAO a la República Dominicana por sus avances en la reducción del hambre y el cumplimiento de la meta de Hambre Cero, según informó la institución.

"Detrás de todos estos programas hay algo muy concreto, hay una madre que sabe que su hijo comerá en la escuela, una familia que puede cocinar, una persona mayor que encuentra un plato caliente, porque cuando hablamos del hambre, hablamos de calidad, de libertad", expresó el mandatario.

Ampliación de programas alimentarios

El director general de Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, sostuvo que las cifras presentadas por Abinader reflejan una ampliación de la cobertura de los programas de asistencia alimentaria destinados a las familias en condiciones de vulnerabilidad.

Según explicó el funcionario, la institución desarrolla jornadas de distribución de alimentos cocidos y crudos mediante los comedores comunitarios, operativos sociales y otras iniciativas realizadas en distintas provincias del país.

"Entre el 2020 y 2026, gracias a la ardua labor de un equipo de hombres y mujeres que me acompañan, se ha logrado impactar a millones de dominicanos, cifras que dimensionan el alcance de los programas de asistencia a familias en condiciones de vulnerabilidad", manifestó Féliz Arbona.

El director de Dasac señaló que estas intervenciones forman parte de las políticas gubernamentales orientadas a facilitar el acceso a los alimentos y atender las necesidades básicas de los sectores de menores recursos.

Otros programas de asistencia social

Además de la distribución de alimentos, la institución informó que ejecuta programas destinados a mejorar las condiciones de vida de familias vulnerables.

Entre estos figura Hogares que Cambian, mediante el cual se realizan mejoras habitacionales, principalmente la sustitución de techos.

También desarrolla jornadas de entrega de electrodomésticos, camas, sillas de ruedas y otros artículos de primera necesidad.

A estas iniciativas se suman el programa de Cambio de Fogones por Estufas, el funcionamiento de cocinas móviles, las jornadas de asistencia médica, la entrega de medicamentos y las intervenciones de emergencia en comunidades afectadas por situaciones adversas.

Según la nota de prensa, estas acciones buscan ampliar la cobertura de la asistencia estatal más allá de la alimentación, mediante programas dirigidos a hogares en condiciones de vulnerabilidad.