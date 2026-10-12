El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, participará este lunes como orador principal en la apertura del Foro Mundial de la Alimentación 2026, que se celebra en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, Italia.

El mandatario anunció su participación a través de su canal de WhatsApp, donde invitó a la ciudadanía a sintonizar su intervención, prevista para las 8:00 de la mañana, y a conocer los avances de la República Dominicana en la lucha contra el hambre.

Sobre el foro

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura inicia este lunes su Foro Mundial de la Alimentación 2026, un evento que reúne a representantes de distintos países y actores del sector para impulsar acciones dirigidas a transformar los sistemas agroalimentarios mediante la ciencia, la innovación y la inversión.

Esta edición se desarrollará durante toda la semana, hasta el viernes 16, bajo el lema "Innovar hoy. Alimentar el mañana", con el propósito de convertir ideas en acciones, ampliar soluciones y fortalecer alianzas.

Participación internacional

De acuerdo con la agencia EFE, entre los primeros oradores figuran el rey Letsie III de Lesoto, el presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

También participará la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Visita al Vaticano

En el marco de su visita de Estado a Italia, Abinader anunció el domingo que tiene previsto reiterar al papa León XIV una invitación para que visite la República Dominicana en 2027.

El mandatario espera plantear la invitación durante la audiencia prevista para el próximo jueves con el pontífice, a quien desea recibir en el país en su condición de jefe de la Iglesia católica.

"Tenemos como propuesta, ya lo han invitado, y queremos insistir en esa invitación, a ver si el año que viene vuelve a visitar República Dominicana, ahora como papa, porque él la había visitado como sacerdote, pero que ahora la visite como papa", expresó el mandatario.

El anuncio se produce el mismo día en el que el papa León XIV anunció por sorpresa que en "los próximos días" deberá someterse a una operación por un nódulo en un pulmón en fase "muy inicial", a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

Agenda en Italia

Tras su participación en Praga, el presidente Luis Abinader regresará a Roma, donde tiene previsto reunirse con autoridades italianas y representantes empresariales.

Asimismo, para el jueves tiene programada una audiencia con el papa León XIV y un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.