Abinader negocia compra de combustibles a Venezuela

El presidente Luis Abinader (izquierda) se reúne con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez en Roma. En el encuentro participaron funcionarios de ambos países. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader abordó ayer con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión bilateral celebrada en Roma, Italia, la posibilidad de que la República Dominicana compre directamente a ese país combustible AC30 y gas licuado de petróleo (GLP).

De acuerdo con la Presidencia, las conversaciones sobre la eventual adquisición de estos combustibles continuarán entre la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Hasta el momento, ambos países no han anunciado acuerdos comerciales, volúmenes de suministro ni condiciones para concretar las posibles compras.

El encuentro entre Abinader y Rodríguez se produjo durante el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en medio del proceso de acercamiento diplomático entre ambos gobiernos.

Además de las conversaciones energéticas, el mandatario dominicano abordó la apertura del consulado de la República Dominicana en Venezuela, mientras Rodríguez anunció que próximamente designará un cónsul venezolano en Santo Domingo.

Ambos mandatarios también trataron temas relacionados con la cooperación turística.

De las tensiones al acercamiento

La reunión representa un nuevo paso en las relaciones entre la República Dominicana y Venezuela, deterioradas desde las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, cuyos resultados fueron cuestionados por el Gobierno dominicano.

Las diferencias provocaron que las autoridades venezolanas exigieran el retiro de los representantes diplomáticos dominicanos, junto con los de otros seis países latinoamericanos.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió el 9 de enero de 2025, cuando Abinader recibió en el Palacio Nacional al dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, acompañado de varios expresidentes latinoamericanos, durante un acto denominado "Apoyo a la democracia en Venezuela".

En aquella ocasión, el mandatario dominicano exhortó a las autoridades venezolanas a reconsiderar su posición.

"Aún están a tiempo de cruzar al lado correcto de la historia", expresó Abinader.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, el presidente dominicano reiteró que la República Dominicana nunca había reconocido la legitimidad de su proclamación como ganador de las elecciones presidenciales de 2024.

Posteriormente, con Rodríguez al frente del Gobierno interino venezolano, ambos países iniciaron un proceso de acercamiento diplomático.

En febrero anunciaron medidas para reactivar los servicios consulares y las conexiones aéreas, mientras que en agosto acordaron una hoja de ruta para normalizar gradualmente sus relaciones diplomáticas.

Acercamientos anteriores El acercamiento entre ambos países también tuvo un antecedente en junio pasado, cuando Abinader conversó con Rodríguez después del terremoto que afectó a Venezuela. En esa ocasión, República Dominicana envió personal especializado en búsqueda y rescate para colaborar con las labores de emergencia. Durante la reunión de ayer, Rodríguez agradeció la asistencia brindada por el Gobierno dominicano y manifestó su interés en ampliar la cooperación energética y turística. El encuentro abre la posibilidad de que el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas avance hacia acuerdos comerciales, particularmente en materia de combustibles. La eventual compra de productos petroleros venezolanos dependerá de las negociaciones entre Refidomsa y Pdvsa, sin que hasta el momento se haya establecido un calendario para concretarlas.