Gobierno entrega 50 camiones compactadores para fortalecer limpieza en municipios
Esta es la segunda partida de vehículos entregada por las autoridades
El Gobierno entregó este martes 50 camiones compactadores a igual número de alcaldías y distritos municipales, durante un acto celebrado en la explanada del Palacio Nacional.
La entrega estuvo encabezada por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D'Aza.
Entre los beneficiados figuran 18 autoridades municipales de las regiones Este y Norte.
Entrega
Esta es la segunda partida de equipos que entrega el Gobierno para fortalecer las labores de limpieza en las comunidades.
- Bautista exhortó a los beneficiarios a darles un uso adecuado a los camiones y garantizar su mantenimiento para prolongar su vida útil.
Los alcaldes agradecieron al presidente Luis Abinader su interés en apoyar a los gobiernos locales mediante la entrega de equipos que faciliten las labores de limpieza en sus comunidades.