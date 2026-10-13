Gobierno entrega 50 camiones compactadores para fortalecer limpieza en municipios

Esta es la segunda partida de equipos que entrega el Gobierno para fortalecer las labores de limpieza en las comunidades. ( DANIA ACEVEDO )

El Gobierno entregó este martes 50 camiones compactadores a igual número de alcaldías y distritos municipales, durante un acto celebrado en la explanada del Palacio Nacional.

La entrega estuvo encabezada por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D'Aza.

Entre los beneficiados figuran 18 autoridades municipales de las regiones Este y Norte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-111702-am-8648bf09.jpeg La entrega estuvo encabezada por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista y el secretario de la LMD, Víctor D' Aza. (DANIA ACEVEDO)

Entrega

Esta es la segunda partida de equipos que entrega el Gobierno para fortalecer las labores de limpieza en las comunidades.

Bautista exhortó a los beneficiarios a darles un uso adecuado a los camiones y garantizar su mantenimiento para prolongar su vida útil.

Los alcaldes agradecieron al presidente Luis Abinader su interés en apoyar a los gobiernos locales mediante la entrega de equipos que faciliten las labores de limpieza en sus comunidades.

Leer más Gobierno entrega 50 camiones para la recogida de basura en varios municipios