Presidente Abinader llega a Praga para participar en conferencia del Forum 2000

El presidente Luis Abinader tras su llegada a Praga para participar en conferencia del Forum 2000. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA. )

El presidente Luis Abinader llegó este martes a Praga, capital de la República Checa, para participar en la 30.ª Conferencia Anual del Forum 2000, que se celebrará en el Prague Congress Center.

Como parte de su agenda, el mandatario sostendrá una reunión con Jakub Klepal, director ejecutivo del Forum 2000, y participará en un diálogo global con Carl Gershman, presidente fundador de la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, y Benedetta Berti, secretaria general de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Tras concluir su participación en el evento, Abinader regresará a Roma, Italia, donde continuará su agenda oficial con reuniones con autoridades italianas y del Vaticano.

Agenda oficial en Europa

El mandatario llegó el domingo 11 de octubre a Roma, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, para cumplir una agenda que incluye una audiencia de Estado con el papa León XIV, reuniones con autoridades italianas y actividades de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Abinader arribó a Roma a las 9:00 de la mañana, hora local, y fue recibido por monseñor Javier Fernández, jefe de Protocolo de la Santa Sede; Máximo Torero, jefe de Economía de la FAO, y representantes diplomáticos dominicanos.

Durante su estadía en Italia, el presidente tiene programados encuentros con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y Qu Dongyu, director general de la FAO, además de reuniones con representantes del Gobierno italiano y del sector empresarial.

La agenda contempla para este miércoles 14 de octubre reuniones con el canciller italiano, Antonio Tajani; el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni. También participará en el Foro Empresarial Italia-República Dominicana, que reunirá a representantes gubernamentales y empresariales de ambos países.

El jueves 15, Abinader tiene prevista una audiencia de Estado con el papa León XIV y una reunión con el cardenal Parolin.

Actividades en la FAO

Como parte de su agenda, el jefe de Estado también participará en las actividades del Foro Mundial de la Alimentación 2026, en la sede de la FAO, donde República Dominicana recibirá un reconocimiento por sus avances en la lucha contra el hambre y por mantener la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %, según la información oficial.

Durante estas actividades, Abinader sostendrá reuniones con funcionarios del organismo y con Carl Skau, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Asimismo, entregará una obra del artista dominicano Juan Trinidad al Museo de la FAO y participará en la inauguración del Salón República Dominicana en la sede de la organización.

La agenda oficial incluye además la inauguración de la Parada Dominicana en Roma, un espacio destinado a promover la cultura, las tradiciones y los atractivos turísticos del país en Italia.

El regreso del presidente a República Dominicana está previsto para el viernes 16 de octubre, luego de participar en las actividades de clausura del foro en la sede de la FAO.