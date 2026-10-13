Abinader advierte que el continuismo amenaza la democracia en América Latina

El presidente Abinader durante intervención en Forum 2000. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA DE RD )

El presidente de la República, Luis Abinader, advirtió este martes que uno de los principales desafíos que enfrenta la democracia en América Latina es el continuismo de gobernantes que modifican la Constitución para mantenerse en el poder, una práctica que, según afirmó, se repite en distintos países de la región.

Durante su intervención en la 30.ª Conferencia Anual de Forum 2000, celebrada en Praga, el mandatario cuestionó a los líderes políticos que consideran que son los únicos capaces de gobernar y recurren a reformas constitucionales para prolongar sus mandatos.

"Ese el problema de un líder que piensa que va al gobierno y es el único que puede gobernar, y luego cambia la Constitución para continuar, y continuar, y continuar. Y esa es la historia y la historia que se repite en cada país", expresó el jefe de Estado, de acuerdo a un comunicado de la Presidencia.

Reforma constitucional

En ese sentido, Abinader destacó que su administración marcó un precedente al impulsar una reforma constitucional que le impide prolongar su mandato, pese a contar con el respaldo de una amplia mayoría en el Congreso Nacional.

Asimismo, reiteró su compromiso de concluir su gestión en agosto de 2028 y aseguró que las futuras generaciones deben contar con mecanismos institucionales que garanticen la protección de la democracia.

Al reflexionar sobre la situación política de América Latina, el gobernante contrastó los avances democráticos de la República Dominicana con las dificultades institucionales que enfrentan países como Nicaragua y Cuba.

También reconoció la trayectoria de Uruguay y Chile, naciones que destacó por la fortaleza de sus instituciones democráticas.

Avances institucionales en República Dominicana

Durante su ponencia, Abinader resaltó los avances alcanzados por la República Dominicana en materia de fortalecimiento institucional y democrático, señalando la alternancia en el poder y la transparencia electoral como elementos fundamentales.

Sostuvo que contar con instituciones sólidas, independientes y eficientes permite garantizar el cumplimiento de las leyes y los derechos ciudadanos, además de generar confianza a nivel internacional.

Como ejemplo, mencionó la independencia con la que, según afirmó, se desenvuelven la Procuraduría General de la República y el Banco Central.

También destacó el aumento de la inversión extranjera directa (IED), que, de acuerdo con sus declaraciones, atraviesa su mejor momento en el país, pese a la disminución registrada en la región.

Asimismo, recordó que las elecciones generales de 2024 se desarrollaron sin controversias.

Fortalecimiento de la democracia

En otro momento de su intervención, el presidente defendió la necesidad de que los gobiernos ofrezcan respuestas efectivas a las necesidades de la población como una vía para fortalecer los sistemas democráticos.

El planteamiento surgió al responder una pregunta sobre cómo su administración logró ampliar su base política, pese a haber asumido el poder durante uno de los momentos más difíciles de la pandemia de COVID-19, manteniendo el respeto a los contrapesos institucionales.

"Siempre lo digo porque es una profunda convicción que tengo: la mejor manera de fortalecer la democracia es mejorar la vida de la gente. Debemos estar ética y moralmente obligados a practicar una democracia resolutiva, que resuelva problemas, cree nuevas oportunidades y amplíe los límites de la libertad en el más amplio sentido de todos nuestros conciudadanos", manifestó.

Al hacer un recuento de las dificultades enfrentadas por su administración en un contexto de incertidumbre, Abinader también expuso su visión sobre el ejercicio del poder.

"Gobernar con eficacia exige decisiones, pero también exige diálogo, transparencia y disposición a aceptar la crítica", sostuvo.

El mandatario llamó, además, a defender la democracia con firmeza, integridad y renovación, como principios necesarios para afrontar los desafíos actuales y preparar las instituciones ante las transformaciones futuras.

"Firmeza para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Integridad para mantenernos fieles a nuestras convicciones democráticas. Y renovación para preparar nuestras instituciones ante un mundo que será profundamente distinto al que conocemos hoy", expresó.

Conferencia

Entre las personalidades presentes durante la intervención del presidente figuró el escritor Yuval Noah Harari, autor de obras como Sapiens, Homo Deus y Nexus.

También asistieron los expresidentes Iva Khana, de Botsuana; Álvaro Uribe Vélez, de Colombia, y Milo Dukanoviç, de Montenegro, así como el exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

La delegación dominicana estuvo integrada por el cónsul general en Praga, José Manuel Mercedes Aracena; el viceministro de Relaciones Exteriores, Ramón Pérez Fermín; el embajador Jatzel Román, asesor del canciller Víctor -Ito- Bisonó, y el embajador Francisco Cantizano, director de Ceremonial de Estado y Protocolo.

También participaron Eilyn Beltrán, asistente del presidente, y Noelia Shephard, directora del despacho presidencial.

Tras concluir su participación en la conferencia, Abinader sostuvo una reunión con el director ejecutivo de Forum 2000, Jacub Klepal.