Abinader inaugura salón de República Dominicana en la sede de la FAO en Roma

La primera dama, Raquel Arbaje; el presidente Luis Abinader; el artista Juan Trinidad; el director general de la FAO, Qu Dongyu, y la embajadora dominicana ante ese organismo internacional, Ada Hernández, durante la inauguración del salón de la República Dominicana. ( CEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE )

El presidente Luis Abinader inauguró este martes el salón República Dominicana en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, Italia, donde reafirmó el compromiso del país con la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria.

Durante el acto, el mandatario destacó que este espacio representa el compromiso dominicano con la iniciativa Hambre Cero y con la mejora de la nutrición y las condiciones de vida de la población.

"Este salón representa el compromiso de la República Dominicana con Hambre Cero y con la dignidad humana, que es el fin, el objetivo de cualquier gobernante", expresó Abinader, quien estuvo acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje en el acto de inauguración del salón.

El director general de la FAO, Qu Dongyu, valoró la apertura del espacio en la sede del organismo internacional y señaló que permitirá fortalecer la presencia dominicana y facilitar la realización de seminarios y otras actividades conjuntas.

Dongyu explicó que disponer de un salón en la sede de la FAO constituye un privilegio, debido a la dificultad de conseguir estos espacios, por lo que felicitó a la embajadora dominicana por las gestiones realizadas para hacerlo posible.

Asimismo, señaló que la organización pertenece a sus Estados miembros y que estos espacios permiten fortalecer su participación y promover actividades conjuntas.

Un espacio adornado con arte dominicano

En el marco de su agenda en Roma, Abinader también entregó al Museo de la FAO una obra escultórica del artista dominicano Juan Trinidad, con el propósito de proyectar el arte y la cultura criolla en el ámbito internacional.

Trinidad expresó su satisfacción por la incorporación de su obra al espacio, al considerar que constituye una oportunidad para dar visibilidad al talento artístico dominicano fuera del país.