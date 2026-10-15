Canciller Bisonó propone impulsar inversión, proyectos y seguridad entre EE. UU. y el Caribe

El ministro de Defensa dominicano Carlos Antonio Fernández Onofre; el vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó y la embajadora dominicana en Washington, María Isabel Castillo. ( FOTO CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Ito Bisonó, propuso este jueves cinco líneas de acción para fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y los países del Caribe, durante su intervención en la sesión inaugural del Diálogo Estados Unidos-Caribe, celebrado en la sede del Departamento de Estado.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), las propuestas del canciller dominicano están orientadas a generar resultados concretos en materia de seguridad, inversión y cooperación regional.

Entre las iniciativas planteadas figura el impulso de proyectos de seguridad energética regional y la transformación de la diplomacia económica en nuevas inversiones y alianzas productivas.

Asimismo, Bisonó propuso proteger las infraestructuras estratégicas mediante la cooperación en ciberseguridad, la trazabilidad de cargas y el fortalecimiento de la seguridad portuaria; mejorar la capacidad conjunta de respuesta ante desastres y emergencias sanitarias; e intensificar la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo, las organizaciones criminales transnacionales y el tráfico ilícito de armas.

En el encuentro, encabezado por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, también participaron el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y la embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/reunion-ee-uu-y-paises-del-caribe-cdd90d8a.png El canciller Bisonó (segundo de derecha a izquierda) en el Diálogo Estados Unidos-Caribe celebrado en la sede del Departamento de Estado en Washigton. (FOTO CEDIDA POR EL MIREX)

El diálogo reunió a representantes de los gobiernos del Caribe.

Agenda oficial en Canadá

La participación dominicana forma parte de la agenda oficial que desarrolla Bisonó en Washington del 14 al 17 de octubre, que incluye un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

Agenda oficial en Canadá

Tras concluir sus actividades en Washington, Bisonó se trasladará a Canadá para cumplir una agenda de trabajo en Ottawa y Toronto, enfocada en profundizar las relaciones bilaterales y ampliar las oportunidades de comercio, inversión y cooperación económica.

En Ottawa, sostendrá encuentros con autoridades del Gobierno canadiense, incluida una reunión y un almuerzo de trabajo con la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand. También tiene previsto reunirse con representantes del Parlamento canadiense y participar en encuentros centrados en el comercio, la inversión y la cooperación económica.

Posteriormente, en Toronto, el canciller se reunirá con representantes de los sectores empresarial y financiero, visitará las instalaciones de Bombardier y encabezará la apertura oficial de la oficina del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) en Canadá.