Gobierno dispone extradición a Estados Unidos de tres dominicanos pedidos por varios delitos

Fotografía de un dominicano pedido en extradición mientras es conducido por un agente. ( CEDIDA POR LA DNCD )

El Gobierno dominicano dispuso, mediante tres decretos, la entrega en extradición a Estados Unidos de los ciudadanos Darío Bautista, Ramón Joaquín Romero Bastardo y Luis Arismendy Paca Méndez, requeridos por las autoridades estadounidenses por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico, asesinato, agresión, posesión ilícita de armas de fuego y fraude electrónico.

Los decretos 716-26, 717-26 y 718-26 fueron firmados por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en su condición de encargada del Poder Ejecutivo, debido a que el presidente Luis Abinader se encuentra fuera del país.

Los extraditados

Mediante el Decreto 716-26 se autorizó la extradición de Darío Bautista, quien es requerido por una acusación formal presentada el 28 de agosto de 2025 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Según la acusación, se le imputa asociación delictuosa para importar a territorio estadounidense cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga cocaína.

En tanto, el Decreto 717-26 dispone la extradición de Ramón Joaquín Romero Bastardo, requerido por la justicia del estado de Nueva York, en el condado del Bronx, mediante una acusación formal presentada el 29 de octubre de 2024, identificada con el expediente IND-74900-24.

Los cargos que se le atribuyen incluyen asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en primer grado, agresión en grupo en primer grado, agresión en segundo grado y posesión ilícita de un arma en cuarto grado.

Asimismo, el Decreto 718-26 establece la extradición de Luis Arismendy Paca Méndez, requerido por una acusación sustitutiva presentada el 12 de febrero de 2026 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, por su presunta participación en una asociación delictuosa para cometer fraude electrónico.

Los tres decretos establecen que las entregas deberán efectuarse bajo la condición de que Estados Unidos cumpla con la garantía prevista en el artículo 6 del Tratado de Extradición entre la República Dominicana y Estados Unidos, aprobado mediante la Resolución núm. 507-16, del 10 de junio de 2016.