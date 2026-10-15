Abinader pide a aspirantes presidenciales del PRM no atacarse entre ellos ni desmeritarse entre sí

El presidente Luis Abinader encabeza un encuentro con dirigentes y miembros de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Italia, este 15 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR EL PRM )

El presidente Luis Abinader llamó a los aspirantes presidenciales del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a sus seguidores a evitar los ataques y las descalificaciones entre compañeros de la organización política, asegurando que no es necesario desmeritar a otros dirigentes para promover una candidatura.

Durante un encuentro con miembros de la seccional del PRM en Italia, el mandatario, consideró positivo que los dirigentes y militantes trabajen en favor de los distintos proyectos presidenciales, pero insistió en que esa competencia interna debe desarrollarse sin desacreditar a los demás aspirantes.

Abinader, como presidente de la organización política, se definió como el garante de la unidad, la transición y la democracia interna del partido oficialista, en momentos en que varios dirigentes de esa organización promueven sus aspiraciones de cara a las próximas elecciones presidenciales.

De acuerdo con una nota informativa del partido, el mandatario aseguró que los aspirantes presidenciales del PRM están posicionados para ganar las próximas elecciones y afirmó que la organización cuenta con más de un 40 % de simpatía entre el electorado.

Asimismo, sostuvo que los dominicanos reconocen los logros de su administración, entre los que mencionó la construcción de obras en distintas comunidades, las reformas institucionales, la estabilidad económica, el reconocimiento internacional y los avances en educación tecnológica.

Abinader consideró que esos resultados constituyen parte de las fortalezas que deben defender los dirigentes y militantes del partido oficialista.

Pide combatir noticias falsas y crear "comités de chats"

En otro orden, el presidente recomendó a los dirigentes del PRM modernizar su estrategia de comunicación política mediante el uso de herramientas tecnológicas y plataformas digitales, con el propósito de incorporar nuevos militantes a la organización.

En ese sentido, propuso la creación de «comités de chats», que funcionarían de manera similar a los tradicionales comités de base del partido, pero utilizando las nuevas tecnologías para mantener el contacto con los miembros y simpatizantes.

"Vamos a comunicar semanalmente los logros del Gobierno a través del partido para que ustedes defiendan la obra de gobierno ante las noticias falsas que abundan en las redes", expresó.

El mandatario también prometió fortalecer el contacto entre la dirigencia nacional, las bases y las seccionales del PRM en el exterior.

Para esos fines, señaló que el vicepresidente ejecutivo de la organización, Deligne Ascención, desarrolla encuentros con dirigentes y militantes en Estados Unidos.

Dirigentes del PRM participaron en encuentro

El mandatario estuvo acompañado de la Primera Dama, Raquel Arbaje. Asimismo, estuvieron presentes María Peralta, presidenta de la seccional del PRM en Italia; Giovanni Hernández, secretario general; Carlos Girón, secretario de Organización; Julio Regalado, encargado de Educación y Doctrina, y Mariel O´Neal, encargada de la Mujer.

También participaron Yocasta Rodríguez, presidenta de la zona de Génova, y Jonathan Pérez González, encargado electoral.

Al encuentro asistieron, además, el embajador dominicano en Italia, Rafael Lantigua; el cónsul general en Milán, Miguel Vásquez, y el cónsul general en Génova, Adolfo Pineda.