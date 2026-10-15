Raquel Peña se reúne con representantes de sectores productivos y sociales en María Trinidad Sánchez

La vicepresidenta Raquel Peña junto a representantes de los sectores productivos y sociales de la provincia María Trinidad Sánchez durante un encuentro celebrado en Nagua, donde expusieron propuestas y necesidades para el desarrollo del territorio. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este jueves un encuentro con representantes de los sectores productivos y sociales de la provincia María Trinidad Sánchez, quienes expusieron las principales necesidades del territorio y presentaron iniciativas orientadas a impulsar su desarrollo.

La reunión, celebrada en el Auditorio TDN, en el municipio Nagua, congregó a representantes de unas 17 instituciones, que abordaron temas relacionados con el fortalecimiento del turismo, la movilidad urbana y rural, así como la recuperación de espacios recreativos para las comunidades.

Durante el diálogo, Peña escuchó las propuestas de los participantes y destacó la importancia de mantener los espacios de intercambio para conocer las prioridades de cada territorio y facilitar la coordinación con las instituciones gubernamentales correspondientes.

Respuesta a una solicitud

A través de una nota de prensa, se informó que el encuentro respondió a una solicitud realizada por representantes de María Trinidad Sánchez durante una actividad celebrada aproximadamente dos semanas antes en San Francisco de Macorís, donde expresaron su interés en sostener una reunión de trabajo con la vicepresidenta.

La jornada forma parte de los espacios de diálogo territorial que desarrolla el Gobierno del presidente Luis Abinader para mantener una comunicación directa con los sectores productivos y sociales e identificar las necesidades que requieren atención institucional.

Las propuestas presentadas serán consideradas para su evaluación por las entidades competentes, tomando en cuenta las prioridades expuestas por los representantes de la provincia.