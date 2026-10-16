Abinader entregará 836 apartamentos e inaugurará obras educativas y deportivas este fin de semana

El presidente Luis Abinader habla durante un acto en Santiago. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente de la República, Luis Abinader, retomará este sábado 17 y domingo 18 de octubre su agenda de actividades en el país, luego de su visita a Roma, Italia, con una jornada que incluye la entrega de 836 apartamentos, títulos de propiedad y la inauguración de obras educativas, deportivas y de infraestructura.

La Presidencia informó que las actividades comenzarán este sábado a las 12:00 del mediodía con la entrega de 836 apartamentos en Ciudad Real Ecológica, en el Gran Santo Domingo.

Posteriormente, el mandatario encabezará la inauguración de la Escuela Primaria Orlando Martínez, ubicada en Ciudad Juan Bosch.

Agenda del domingo

El domingo, Abinader iniciará su recorrido en Maimón, provincia Monseñor Nouel, donde inaugurará el puente sobre el río La Leonora, construido para mejorar la conectividad vial de las comunidades cercanas.

Luego se trasladará a Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, para encabezar una entrega de títulos de propiedad en el polideportivo municipal.

La agenda continuará en Santo Domingo Oeste, con la inauguración del saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía, específicamente en el tramo El Indio, Buenos Aires de Herrera–Flor de Liz.

Más adelante, el jefe de Estado inaugurará el polideportivo del Club Los Restauradores, ubicado en el sector San Miguel, Buenos Aires de Herrera.

En Santo Domingo Este, entregará el techado del Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota, en Los Mina Sur.

Finalmente, concluirá su jornada con la inauguración de los trabajos de ampliación, remozamiento y equipamiento del Politécnico San Vicente de Paúl, también ubicado en Los Mina, según informó la Dirección de Prensa del Presidente.