Raquel Peña entrega centro de salud en Haina y da primer picazo para ampliación de hospital en San Cristóbal

Entrega del remozado Centro de Primer Nivel (CPN) La Pared, en Bajos de Haina, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este viernes la entrega del remozado Centro de Primer Nivel (CPN) La Pared, en Bajos de Haina, y dio el primer palazo para la ampliación del Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón, en San Cristóbal, con una inversión conjunta superior a los 507 millones de pesos.

Las autoridades informaron que la ampliación del hospital contempla una inversión de 489,083,053.77 de pesos, de los cuales 323.6 millones corresponden a infraestructura y 165.3 millones a equipamiento.

El proyecto incluye la rehabilitación de áreas clínicas y administrativas, así como la habilitación de 15 consultorios, servicios de diagnóstico por imágenes, laboratorio clínico y hemodiálisis.

Además, dispondrá de dos quirófanos, dos salas de parto, 32 camas de internamiento, una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos y una unidad neonatal con seis incubadoras.

También contará con un banco de leche y el Programa Mamá Canguro.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, explicó que la intervención busca responder al crecimiento poblacional y descongestionar los servicios de maternidad del Hospital Regional Juan Pablo Pina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/whatsapp-image-2026-10-16-at-41530-pm-2-a3fb3c82.jpeg Primer palazo para el remozamiento y ampliación del Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/whatsapp-image-2026-10-16-at-41530-pm-1-5fd3d4cc.jpeg Centro de Primer Nivel (CPN) La Pared, en Bajos de Haina. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA) ‹ >

Centro de salud en Haina

Durante la jornada, Peña también entregó el remozado Centro de Primer Nivel La Pared, ubicado en el distrito municipal El Carril, en Bajos de Haina, con una inversión de 18.1 millones de pesos.

El establecimiento dispone de tres consultorios, área de vacunación, urgencias, farmacia y una residencia médica.

La vicepresidenta exhortó a los comunitarios a utilizar los servicios preventivos, especialmente para el seguimiento de enfermedades crónicas.

Encuentro con representantes locales

Asimismo, sostuvo un encuentro con representantes del Consejo de San Cristóbal, quienes presentaron iniciativas de desarrollo económico y social para la provincia.