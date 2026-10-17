El Gobierno entrega 836 apartamentos y una escuela primaria en Ciudad Juan Bosch

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se dirige a los presentes durante el acto de entrega de los nuevos apartamentos en Ciudad Bosch, en el municipio de Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Gobierno entregó este sábado 836 nuevos apartamentos en el residencial Ciudad Real Ecológica, ubicado en la Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, donde además dejó en funcionamiento la Escuela Básica Orlando Martínez, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación en esa demarcación.

Ambos actos estuvieron encabezados por la vicepresidenta Raquel Peña, quien asistió en representación del presidente Luis Abinader.

El mandatario arribó al país la noche del viernes, tras concluir su agenda de trabajo en Europa, donde participó en el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), celebrado en Roma, Italia, y en el Foro 2000, realizado en Praga, República Checa.

Durante la actividad, la vicemandataria afirmó que, con la entrega de los apartamentos, el Gobierno facilita el acceso a una vivienda digna y contribuye a garantizar la seguridad, la unión familiar y el bienestar de la población.

"Con la entrega de estos apartamentos seguimos dando pasos muy firmes y muy concretos para que más dominicanos y dominicanas puedan cumplir ese sueño de tener un hogar digno y seguro", expresó Peña en la actividad en la también estuvo presente, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-17-at-31532-pm-d796c5d9.jpeg Una de las familias beneficiada con los nuevos apartamentos del proyecto residencial Ciudad Real Ecológica. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Rodríguez destacó que, con esta última entrega, se completó el proyecto habitacional Ciudad Real Ecológica, con un total de 2,024 apartamentos construidos y una inversión global de 2,134 millones de pesos. De ese monto, 1,417.4 millones corresponden a capital privado y 717 millones a aportes subsidiados a través del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonvivienda) y Fiduciaria Reservas.

Según explicó, la iniciativa beneficia directamente a 3,344 personas, que disponen de viviendas con condiciones adecuadas para el desarrollo familiar.

El proyecto habitacional contempla apartamentos de tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado y un parqueo por unidad, distribuidos en una superficie aproximada de 63 metros cuadrados.

Además, incluye áreas verdes, gazebos, caminos con glorietas, espacios de juegos infantiles y una ciclovía. En tanto, en sus proximidades hay una parada de transporte público de la OMSA, así como supermercados, farmacias y centros de atención sanitaria.

Escuela impactará a cientos de estudiantes

Como parte de las iniciativas para fortalecer los servicios públicos en la zona, el Gobierno también entregó la Escuela Básica Orlando Martínez, un centro educativo con capacidad para recibir a 944 estudiantes.

El ministro de Educación, Luis Miguel de Campos, informó que el plantel cuenta con 27 aulas y espacios complementarios destinados a favorecer el aprendizaje y el bienestar de los alumnos, entre ellos un comedor, una biblioteca, un aula virtual y una enfermería.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-17-at-31036-pm-831baa71.jpeg Fachada de la Escuela Básica Orlando Martínez. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Durante la inauguración, el funcionario aprovechó la oportunidad para exhortar a la comunidad educativa a cuidar y fortalecer los espacios donde aprenden los estudiantes.

"Para nosotros, la escuela es un lugar sagrado, porque cada día las familias nos confían allí aquello que más valoran: sus hijos", precisó.

Destacó que con la entrega de la Escuela Básica Orlando Martínez, suman nueve los centros educativos inaugurados en lo que va de octubre, con un total de 188 aulas incorporadas al sistema educativo público.