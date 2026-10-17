Raquel Peña destaca reducción de la pobreza en República Dominicana

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ( CEDIDA POR LA VICEPRESIDENCIA )

La pobreza monetaria en la República Dominicana pasó del 30.7 % en 2021 al 17.3 % en 2025, mientras que los resultados preliminares del primer semestre de 2026 sitúan este indicador en un promedio del 14.58 %, según informó este sábado la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

La funcionaria presentó estas cifras durante la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, organizada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate, donde destacó los avances del país en materia de reducción de la pobreza y los desafíos que persisten para mejorar las condiciones de vida de las familias dominicanas.

Durante su conferencia titulada «Hacia la erradicación de la pobreza en República Dominicana: avances y desafíos», Peña señaló que el Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, mantiene como prioridad que el crecimiento económico se traduzca en mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para la población.

La vicepresidenta reconoció que, pese a los resultados alcanzados, todavía es necesario fortalecer las políticas de protección social y ampliar las oportunidades de inserción productiva para que las familias puedan mejorar sus ingresos.

Reducción de la pobreza en zonas urbanas y rurales

Peña también presentó los resultados de la reducción de la pobreza por zonas geográficas. Según los datos expuestos, la pobreza urbana disminuyó del 25 % en 2019 al 15 % durante el primer semestre de 2026.

En las zonas rurales, el indicador pasó del 31 % al 19 % durante el mismo período.

Asimismo, destacó que la pobreza extrema se redujo del 8.7 % en 2015 al 2.2 %, de acuerdo con los indicadores presentados durante la actividad.

En cuanto a los objetivos pendientes, explicó que la iniciativa Meta RD 2036 establece como propósito reducir la pobreza multidimensional rural al 15 % para 2028 y a menos del 10 % para 2036.

Para alcanzar estas metas, la vicepresidenta consideró necesario atender las condiciones que afectan el bienestar de los hogares, entre ellas el acceso a la educación, los servicios esenciales y los empleos de calidad.

Avances en seguridad alimentaria

Otro de los resultados destacados por Peña fue la reducción de la prevalencia de la subalimentación a menos del 2.5 %, lo que permitió que la República Dominicana saliera del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La funcionaria también resaltó el alcance de los programas de protección social Aliméntate y Bono Gas, que benefician a cerca de 1.4 millones de hogares.

Estos programas forman parte de las medidas gubernamentales dirigidas a respaldar a las familias en condiciones de vulnerabilidad y contribuir a la mejora de sus condiciones de vida.

Programas de protección social

Durante la actividad, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, presentó los resultados de las políticas de protección social y las iniciativas de acompañamiento a los hogares.

Explicó que la institución mantiene una cobertura cercana a 1.4 millones de hogares mediante programas de transferencias monetarias y acompañamiento sociofamiliar.

Entre las iniciativas que desarrolla la entidad figuran Aliméntate, Bono Gas, Bono Luz, Aprende y Avanza y Supérate Mujer.

Jiménez también destacó las acciones dirigidas a fomentar el emprendimiento y la inclusión productiva, así como las iniciativas vinculadas al Sistema Nacional de Cuidados y a la protección de las familias en situaciones de especial vulnerabilidad.

Además, Supérate impulsa mecanismos de protección social adaptativa para brindar acompañamiento a los hogares ante situaciones de emergencia y reducir el riesgo de que vuelvan a caer en condiciones de pobreza.

Desafíos para reducir la pobreza

La conmemoración, desarrollada bajo el lema «Avanzando hacia la erradicación de la pobreza», incluyó el panel «Políticas para la reducción de la pobreza: avances y desafíos», en el que especialistas analizaron los resultados alcanzados y las medidas necesarias para mejorar la efectividad de las políticas públicas.

También se realizó el panel «Historias de superación: rostros de la transformación», durante el cual personas beneficiarias de los programas sociales compartieron sus experiencias y los cambios registrados en sus condiciones de vida.

La actividad contó con la participación de la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Julia Sánchez; la alcaldesa Betty Gerónimo; autoridades nacionales y locales, representantes de organismos internacionales y familias beneficiarias de los programas sociales.