Operaciones Especiales será trasladada de lugar, anuncia el Gobierno

El presidente Luis Abinader durante un acto. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader anunció la tarde de este domingo la construcción de un parque en los terrenos donde actualmente funciona el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, en Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste.

Parque Central de Santo Domingo Oeste es el nombre que llevará la obra.

El mandatario explicó que la dependencia policial será trasladada para dar paso al proyecto, con el que busca ampliar las áreas verdes y los espacios de recreación en el municipio.

Abinader señaló que la construcción del parque es una iniciativa de interés personal, debido a la necesidad de contar con más espacios públicos para los residentes de Santo Domingo Oeste.

El anuncio fue realizado durante la entrega de los trabajos de saneamiento de las cañadas El Indio y Buenos Aires de Herrera, ejecutados por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), con una inversión de RD$188.6 millones.

Obras en Santo Domingo Oeste

Durante su intervención, el jefe de Estado también destacó las obras que ejecuta el Gobierno en esa demarcación y recordó que sus primeros pasos en la política estuvieron vinculados al sector de Altagracia, donde se inscribió en su antiguo partido.

Abinader sostuvo que, cuando Santo Domingo Oeste fue elevado a municipio, quedaron pendientes numerosas obras necesarias para su desarrollo.

"Yo no voy a hacer comparaciones porque a los amigos de la oposición no les gusta y se ponen a pelear. Pero yo solamente voy a decir lo que hemos hecho", expresó.

Entre los proyectos en ejecución, el mandatario adelantó que el Gobierno prevé inaugurar a finales de este año el teleférico que dará servicio a Santo Domingo Oeste.

El presidente no precisó cuándo comenzará la construcción del parque ni la fecha prevista para el traslado del Departamento de Operaciones Especiales.