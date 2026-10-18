Estos son los 15 empleados públicos que el Conape tenía en Familias de Cariño

El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), institución cuyo programa Familias de Cariño fue objeto de observaciones en una auditoría de la Contraloría General de la República. ( FOTOGRAFÍA TOMADA POR EL PORTAL WEB )

Al menos 15 servidores públicos, con salarios que oscilaban entre 15,099.45 y 200,000 pesos mensuales, figuraban durante 2024 entre los beneficiarios del programa Familias de Cariño, del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).

Según una auditoría de la Contraloría General de la República, 12 de estas personas estaban registradas como cuidadores de adultos mayores y recibían pagos mensuales de hasta 15,000 pesos del programa, mientras que otras tres figuraban como envejecientes beneficiarios.

Los empleados pertenecían a instituciones como los ministerios de Defensa, Educación, Turismo y Energía y Minas, el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Comisión Nacional de Energía y otras entidades gubernamentales.

La Contraloría identificó estas situaciones durante una revisión de las nóminas de enero, junio y diciembre de 2024, cuyos resultados fueron incluidos en el informe de auditoría fechado el 24 de marzo de 2026.

Los tres empleados registrados como envejecientes

Entre los tres servidores públicos inscritos como adultos mayores figura Nelson Geovanny Aquino Báez, de 64 años, quien figura como asesor del Ministerio de Energía y Minas, con un salario mensual de 200,000 pesos, el más alto entre los 15 casos identificados.

También aparece Alina Margarita Ynes Estévez Soto de Zavarce, de 71 años, registrada como coordinadora del Ministerio de Educación, donde percibía una remuneración de 80,000 pesos mensuales.

El tercer caso corresponde a Oscar Gertrudis de la Cruz Liriano, de 92 años, quien figuraba en la nómina del Ministerio de Defensa con un salario de 15,099.45 pesos, aunque el documento no especifica el cargo que ocupaba.

En conjunto, los tres servidores públicos registrados como envejecientes percibían 295,099.45 pesos mensuales de las instituciones estatales donde figuraban.

Los 12 servidores públicos que aparecían como cuidadores

En el grupo de cuidadores, el salario más elevado correspondía a Alejandra García Rodríguez, quien figuraba como encargada del Departamento Técnico y Científico de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (Anamar), con un sueldo de 155,000 pesos mensuales. A esta remuneración se sumaban 15,000 pesos que recibía del programa Familias de Cariño.

Otro de los casos era el de Susana del Carmen Mazara del Rosario, registrada como asesora del Secretariado Administrativo de la Presidencia, con un sueldo de 121,000 pesos y un pago adicional de 15,000 pesos como cuidadora.

En el Servicio Nacional de Salud figuraba Ana Solís Peralta Ureña de Curiel, quien ocupaba un puesto de médica pediatra, con una remuneración de 83,595.63 pesos. También recibía 15,000 pesos del programa.

La Contraloría identificó igualmente a Estherlin Martínez Salas, quien aparecía en la nómina del Ministerio de Educación como orientadora básica, con un salario de 64,397.97 pesos, además de 15,000 pesos asignados por Familias de Cariño.

En la Comisión Nacional de Energía figuraba Geydy Yohany Reyes Núñez, quien desempeñaba funciones de analista legal, con una remuneración mensual de 62,000 pesos, a la que se sumaban 15,000 pesos del programa.

Otros casos de empleados públicos registrados con salarios de 15,000 pesos como cuidadores son:

Crhistian Bernard Peralta Estrella , registrado simultáneamente en dos nóminas estatales: una del Ejército Nacional , como segundo teniente, con 35,921.72 pesos, y otra del Ministerio de Turismo , en seguridad militar, con 45,000 pesos.

, registrado simultáneamente en dos estatales: una del , como segundo teniente, con 35,921.72 pesos, y otra del , en seguridad militar, con 45,000 pesos. Johanna Isabel López Díaz encargada de Recursos Humanos del Servicio Nacional de Salud , con un salario de 41,135 pesos .

encargada de Recursos Humanos del , con un salario de . En la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia figuraba Cristiana Morillo Castillo , quien desempeñaba funciones de técnico y devengaba 40,000 pesos mensuales.

de la Presidencia figuraba , quien desempeñaba funciones de técnico y devengaba mensuales. La auditoría también identificó a Artemisa Martínez Medrano , registrada como auxiliar administrativo del Gabinete Social de la Presidencia , con 40,000 pesos de salario.

también identificó a , registrada como auxiliar administrativo del , con de salario. En la Dirección General de Bellas Artes figuraba Junior Alexander Castro Vargas , supervisor de seguridad con un salario mensual de 35,000 pesos .

figuraba , supervisor de seguridad con un salario mensual de . Melissa del Carmen Martínez Lynch, registrada como auxiliar administrativo de Radio Televisión Dominicana, con un salario de 30,000 pesos.

La lista la completa Patria Vanessa Calvo Belén, quien figuraba como asistente del Ministerio de Turismo, con 31,500 pesos mensuales. A diferencia de los demás cuidadores, recibía 5,000 pesos del programa Familias de Cariño.

Irregularidades

En total, los salarios de las instituciones públicas correspondientes a los 15 casos ascendían a 1,079,649.77 pesos mensuales, sin incluir los pagos adicionales realizados por el Conape a los cuidadores.

La auditoría advirtió sobre los riesgos de inclusión de personas que no cumplen los requisitos de elegibilidad, duplicidad de beneficios y posibles incompatibilidades en el desempeño de funciones públicas.

Asimismo, recomendó implementar cruces periódicos de información con las nóminas y bases de datos del Gobierno para identificar coincidencias y fortalecer los controles de selección de beneficiarios.

El hallazgo relacionado con el programa Familias de Cariño fue clasificado por la Contraloría como "en proceso de subsanación" en el informe emitido el 24 de marzo de 2026. Sin embargo, salvo un plan de acción presentado por el Conape, no hay ningún medio que pueda sustentar estas violaciones a la ley.