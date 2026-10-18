Gobierno entrega saneamiento de dos cañadas en Santo Domingo Oeste

El presidente Luis Abinader corta la cinta durante la entrega de las obras de saneamiento en Santo Domingo Oeste.

El presidente Luis Abinader entregó este domingo los trabajos de saneamiento de las cañadas El Indio y Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste, ejecutados con una inversión de RD$188.6 millones.

Las obras abarcan 850 metros lineales y beneficiarán a más de 25,000 residentes de comunidades que durante años enfrentaron inundaciones y problemas sanitarios.

Durante el acto, Abinader destacó las inversiones realizadas por su Gobierno en Santo Domingo Oeste y recordó que sus primeros pasos en la política estuvieron vinculados al sector de Altagracia, donde se inscribió en su antiguo partido.

El mandatario sostuvo que, cuando Santo Domingo Oeste fue elevado a municipio, quedaron pendientes numerosas obras necesarias para su desarrollo.

"Yo no voy a hacer comparaciones porque a los amigos de la oposición no les gusta y se ponen a pelear. Pero yo solamente voy a decir lo que hemos hecho", expresó.

Próximas entregas

Entre los proyectos en ejecución, anunció que el Gobierno prevé inaugurar a finales de este año el teleférico de Santo Domingo Oeste, con el que busca mejorar el transporte de los residentes de esa demarcación.

En representación de los comunitarios, Roberto Báez recordó las dificultades que enfrentaban las familias de la zona cada vez que llovía, debido a las inundaciones y la acumulación de basura en las cañadas.

Báez agradeció la intervención y destacó el cambio que representan estas obras para los residentes, quienes durante años reclamaron una solución a los problemas que afectaban sus comunidades.

De su lado, el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Fellito Suberví, informó que, con la entrega de estas obras, la institución alcanza 20 kilómetros de cañadas saneadas de los 63 contemplados en su programa de intervención.

Explicó que los trabajos incluyeron drenaje pluvial y sanitario, acondicionamiento de calles, aceras, contenes, iluminación, canchas de baloncesto, áreas infantiles y espacios recreativos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-18-at-25250-pm-1-f60aa6d3.jpeg El presidente Luis Abinader junto a funcionarios durante el acto de entrega de las obras de saneamiento de las cañadas El Indio y Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste. (FOTOGRAFÍA CEDIDA)

Suberví señaló que las intervenciones responden a una demanda de años de familias que, ante cada lluvia, temían perder sus pertenencias por las inundaciones.

"Porque la ingeniería nos permite construir las obras, pero escuchar a la gente nos ayuda a construir la solución correcta", expresó.

El funcionario anunció que en aproximadamente un mes serán entregados los tramos Flor de Lis, de 150 metros, y Ciudad Agraria, de 1.9 kilómetros.

Asimismo, indicó que la próxima semana comenzarán los trabajos en La Gallera, con una extensión de unos 70 metros.

También adelantó que en unos 45 días se prevé entregar el tramo El Abanico de Herrera-Loyola, de un kilómetro, mientras que para el primer trimestre de 2027 se proyecta concluir el tramo de Las Caobas, de 1.6 kilómetros, que incluirá el espacio recreativo Caoba Park.

Además, anunció la próxima licitación de una planta de tratamiento con emisario submarino y trabajos complementarios de saneamiento en Guajimía y La Ureña.