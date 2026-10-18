Ministra Gloria Reyes: reducir la pobreza de la mujer rural sigue siendo el gran desafío

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la ministra Gloria Reyes resaltó el aporte de este colectivo al desarrollo comunitario y familiar. Asimismo, advirtió sobre el desafío urgente de disminuir los niveles de pobreza en dicho segmento, que alcanzan el 23.53 %.

Reyes llamó a continuar cerrando las brechas que limitan las oportunidades económicas, sociales y personales de las féminas del campo.

La titular del Ministerio de la Mujer indicó que persisten brechas que requieren ampliar las oportunidades de empleo para las mujeres rurales, promover una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado y garantizar que las adolescentes cuenten con información, protección y oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida.

"Los datos nos muestran que todavía existen brechas que debemos atender. Desde el Ministerio de la Mujer trabajamos para acercar la formación, la orientación y el acompañamiento a los distintos territorios, porque vivir en una comunidad rural no debe limitar las aspiraciones ni el ejercicio de los derechos de ninguna mujer" Gloria Reyes Ministra de la Mujer “

A través de un comunicado de prensa, expresó que los datos estadísticos evidencian retos que requieren atención, entre ellos el de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en 2025, en el que el 23.54 % de las mujeres rurales se encontraba en condición de pobreza, frente al 17.74 % de las mujeres urbanas.

Además, el 34.8 % de las mujeres rurales estaba ocupada, en comparación con el 43.8 % de las residentes en zonas urbanas según los indicadores que citó elaborados a partir de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central de la República Dominicana.

Las adolescentes rurales Los indicadores de la EnHogar-MICS 2025 también muestran diferencias en las condiciones de vida de las adolescentes, mencionó Gloria Reyes. En ese sentido, sostuvo que el 15 % de las jóvenes rurales de 15 a 19 años estaba casada o en unión, frente al 11 % de las residentes en zonas urbanas.Asimismo, el 19.7 % de las mujeres rurales de 20 a 24 años había tenido un hijo nacido vivo antes de cumplir los 18 años, en comparación con el 14.6 % de las urbanas.

Prevención y atención de la violencia

En cuanto a la violencia contra las mujeres, mencionó también que la ONE, a partir del Compendio de Estadísticas de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia 2021-2025, reportó 14 feminicidios íntimos en zonas rurales y 46 en zonas urbanas durante 2025. La publicación identifica estos datos como preliminares.

Reyes subrayó la importancia de mantener los esfuerzos de prevención y fortalecer la respuesta institucional para proteger la vida y los derechos de las mujeres.

En ese sentido, destacó los servicios de orientación y acompañamiento que ofrece el Ministerio de la Mujer mediante sus Oficinas Provinciales y Municipales, la Escuela de Igualdad Magaly Pineda y sus distintos programas.

Trabajo doméstico y de cuidados

La desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado constituye otro desafío que, según Gloria Reyes, deben enfrentar para corregir, debido al poco tiempo disponible de las mujeres para estudiar, trabajar y desarrollar proyectos personales.

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (EnHogar) de 2021 sostiene que las mujeres rurales de 15 años o más dedicaban un promedio de 27.7 horas semanales al trabajo no remunerado para su propio hogar, frente a 12 horas de los hombres rurales.

En las zonas urbanas, las mujeres destinaban 25.7 horas semanales a estas labores, mientras que los hombres dedicaban 11.9 horas.

"Estas cifras nos recuerdan que avanzar en la autonomía económica de las mujeres también requiere reconocer y redistribuir las responsabilidades de cuidado, así como ampliar las oportunidades de formación y empleo en las comunidades rurales", expresó la ministra.