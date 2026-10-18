Abinader inaugura puente sobre el río La Leonora tras más de 30 años de espera en Maimón

El presidente Luis Abinader durante la inauguración del puente sobre el río La Leonora, en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el puente sobre el río La Leonora, en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel, una obra que las autoridades locales y residentes de la zona reclamaban desde hacía más de tres décadas y que busca garantizar la comunicación entre los barrios Buenos Aires y Puerto Rico, afectados por las crecidas del afluente.

Durante el acto, Abinader afirmó que la construcción del puente fue una de sus promesas de campaña y sostuvo que su gobierno cumplió con el compromiso asumido con los residentes de la localidad.

"Nos sentimos muy contentos de haber cumplido esta promesa, porque era una promesa nuestra", expresó el mandatario, quien señaló que la estructura permitirá mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad.

El presidente explicó que durante sus visitas a Maimón recibió solicitudes para solucionar el problema de comunicación entre ambos sectores y manifestó que no quería concluir su gestión sin resolverlo.

Abinader también se refirió a las dificultades del servicio eléctrico en la zona y dijo que la situación había mejorado tras los trabajos realizados en la subestación, aunque indicó que todavía quedaban aspectos por consolidar.

El puente anterior, que servía de conexión entre los dos barrios, era una estructura antigua y provisional que resultaba vulnerable a las crecidas del río.

En 2025, durante un período de fuertes lluvias, colapsó, agravando las dificultades de comunicación entre las comunidades.

De acuerdo con las explicaciones ofrecidas durante la inauguración, cuando el río aumentaba su caudal, los residentes tenían dificultades para trasladarse, mientras que estudiantes y familias debían enfrentar las consecuencias de la incomunicación.

Características de la obra

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, explicó que el puente tiene 30 metros de longitud y está construido con una estructura tipo alcantarilla de tres bocas.

Cuenta con aceras, iluminación, señalización, drenaje y muros de gaviones para proteger la infraestructura y las viviendas cercanas.

Estrella indicó que los muros de gaviones se extienden por más de 300 metros lineales y que el proyecto contempla, además, un parque lineal de aproximadamente 330 metros, con bancos e iluminación solar para el uso de los residentes.

El funcionario afirmó que las lluvias registradas días antes del acto afectaron parte del desvío provisional que se utilizaba durante la construcción, pero que el puente no sufrió daños por esa crecida.

Durante su intervención, pidió a los residentes de Buenos Aires y Puerto Rico cuidar la infraestructura y mantenerla en buenas condiciones.

Alcalde recuerda más de 35 años de espera

El alcalde de Maimón, Misael Luzón, manifestó que el municipio llevaba más de 35 años esperando la construcción de un puente que permitiera una comunicación segura entre ambos sectores.

Luzón relató que solicitó la obra a Abinader durante un encuentro de alcaldes celebrado en Punta Cana, cuando le explicó al mandatario que en Maimón solo quedaba una parte del puente anterior.

Según el alcalde, el presidente se comprometió a impulsar la construcción, que finalmente fue ejecutada e inaugurada este domingo.

Luzón también mencionó otras obras y servicios desarrollados en el municipio durante la actual gestión gubernamental, entre ellos intervenciones en el acueducto, el cuartel policial, el hospital, el asfaltado de calles y la entrega de vehículos para servicios municipales y transporte estudiantil.

Obras pendientes en la provincia

Estrella informó que el Ministerio de Obras Públicas trabaja en otras intervenciones en Maimón y distintos puntos de Monseñor Nouel.

Entre los proyectos mencionó la construcción de un socavón en la salida del municipio, cuya terminación se estimó para las semanas siguientes, así como trabajos de asfaltado en la vía principal y otras calles.

El ministro también se refirió a obras viales en Piedra Blanca y Bonao, y señaló que los trabajos se ejecutan de manera gradual, de acuerdo con las prioridades y la capacidad operativa.

Indicó que con la inauguración del puente sobre el río La Leonora se pone fin a una espera de décadas para los residentes de Buenos Aires y Puerto Rico, dos sectores que quedaban incomunicados cuando las lluvias provocaban crecidas en el afluente.