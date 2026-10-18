La pobreza monetaria en el país cae a 14.58 %, según datos del Gobierno

Asistentes a la conferencia magistral "Hacia la erradicación de la pobreza en República Dominicana: avances y desafíos", a cargo de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ( CEDIDA POR SUPÉRATE. )

La pobreza monetaria en República Dominicana se situó en un promedio de 14.58 % durante el primer semestre de 2026, por debajo del 15 % que el Gobierno se había propuesto alcanzar para 2028, de acuerdo con datos preliminares presentados este domingo por la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

Las cifras reflejan una reducción de la pobreza monetaria entre el primer y el segundo trimestre del año, al pasar de 15.4 % a 13.75 %, respectivamente.

El dato fue dado a conocer durante la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en una actividad que incluyó una conferencia magistral de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, sobre los avances y desafíos del país para superar esta condición.

Durante su intervención, Peña afirmó que la pobreza no debe entenderse como "un destino inevitable" ni como una condición que se transmite de generación en generación, sino como una realidad que puede superarse mediante el trabajo conjunto del Estado, la sociedad y las familias.

La vicepresidenta sostuvo que la reducción de la pobreza constituye una prioridad nacional y seguirá siendo una de las causas fundamentales del actual Gobierno.

"De cara a 2028, asumimos esta tarea con responsabilidad, sensibilidad y sentido de urgencia", expresó Peña, quien también destacó los esfuerzos de la actual gestión para fortalecer la seguridad alimentaria.

En ese ámbito, indicó que el país logró reducir la prevalencia de la subalimentación a menos del 2.5 % y salir del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Factores detrás de la reducción

Entre los factores que Supérate vincula con la disminución de la pobreza figuran el crecimiento de los ingresos laborales de los hogares, el aumento de la ocupación, particularmente la femenina, y los incrementos salariales por encima de la inflación.

La entidad también atribuye parte de estos resultados a la ampliación de los programas de protección social destinados a respaldar a las familias en situación de vulnerabilidad.

Compromiso del Gobierno

Durante la apertura de la actividad, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, destacó que en 2025 el país logró situar la pobreza en 17 % de la población, resultado que calificó como un hito en materia de reducción de este indicador.

Jiménez afirmó que el Gobierno está comprometido con continuar reduciendo la pobreza y generar oportunidades para las familias dominicanas.

Por su parte, la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, Julia Sánchez, valoró la tendencia descendente del indicador y señaló que las políticas sociales y de protección social son fundamentales para garantizar que nadie quede excluido del progreso, la riqueza y el crecimiento del país.

Sánchez reiteró la disposición de las Naciones Unidas de acompañar al Gobierno dominicano, la sociedad civil, el sector privado y las comunidades en los esfuerzos para avanzar hacia la erradicación de la pobreza