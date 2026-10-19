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VIDEO | Presidente Abinader retoma LA Agenda Semanal tras su viaje a Italia

En la última reunión se discutieron cinco ejes clave relacionados con la política de vivienda en el país

    El presidente Luis Abinader encabeza este lunes LA Agenda Semanal luego de una semana de ausencia, tras cumplir una amplia misión en Italia.

    Es un espacio de comunicación gubernamental en el que el mandatario aborda temas de interés nacional junto a funcionarios responsables de la ejecución de políticas y programas públicos.

    RELACIONADAS

    Pasada Agenda

    • El último encuentro fue el pasado 5 de octubre y trató de la vivienda y el agua.

    Fueron abordados cinco ejes relacionados con la política de vivienda: más familias con acceso a viviendas; mejoramiento de las viviendas existentes; agua, saneamiento, servicios y hábitat; titulación y seguridad jurídica; y viviendas asequibles.

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