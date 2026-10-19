El mea culpa de Abinader sobre la factura eléctrica: "Nunca lo hemos explicado bien"

El presidente Luis Abinader durante LA Agenda Semanal de este lunes 19 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El costo de la factura eléctrica que reciben los consumidores dominicanos es uno de los temas que más fricciones y confrontaciones le provoca al Gobierno, debido a la inconformidad de la población que, en muchas ocasiones, "se siente engañada" por las distribuidoras de electricidad.

De manera constante, entre conversaciones y en las redes sociales, los ciudadanos se quejan "del alza" que cada mes reciben en la factura y aseguran que mantienen los mismos hábitos de consumo en sus hogares.

La facturación se hace tomando en cuenta cuatro puntos, lo cuales influyen en el costo final: el costo de kilovatio hasta los 200 KW, cuyo, que es de 6.05 pesos; le sigue el de 201KW a 300KW (que cuesta 8.59 pesos); si el consumo va de 301KW a 700 KW, el precio es de 12.89 pesos. Y si se consume más de 700 KW se paga el valor de 13.09 pesos por todos en general.

Este punto, para el presidente de la República, Luis Abinader, ha sido una falla del Gobierno: el no explicar bien a la población cómo se calcula realmente la factura eléctrica, ya que con ciertos ajustes que los usuarios hagan, pueden reducir el costo a pagar por el servicio, así como también si realizan ciertos ajustes en su consumo.

"Nunca lo hemos explicado bien", expresó el mandatario durante la entrega de este lunes de LA Agenda Semanal", que abordó el tema de los subsidios que ejecuta el Gobierno.

El mandatario hizo el planteamiento al reaccionar al comentario del periodista Pablo Mckinney en torno a que, quizás, el Gobierno debería "darle un poco de luz" a la población sobre ese "subión" que da la factura eléctrica, "sabiendo, como se sabe, el valor político de un apagón".

"O sea, hay un autoengaño en el consumidor, que quizás el gobierno, una sugerencia no pedida, no ha sido lo suficientemente insistente y repetitivo en el sentido que, mira, lo que pasa es que si tú consumes hasta 200...", planteó el periodista.

"Pablo, pero no sea tan político ni tan diplomático, nunca lo hemos explicado bien", acotó el presidente.

"Hemos tenidos graves problemas de comunicación"

"Nunca se ha explicado bien, yo no voy a defender... Hemos tenido graves problemas de comunicación. Eso que explicó Joel (Santos) debió repetirse y hacerse spots de televisión, explicando, y lo estamos realizando para que la gente lo conozca, de que no es un engaño, de que es el proceso, y además ellos tienen, el Gobierno está en la obligación de explicarlo", subrayó el gobernante.

No obstante, Abinader dijo que, conforme con datos que maneja, realmente se está dando un aumento de consumo eléctrico. Esto es reflejado, dijo por las altas temperaturas de los últimos meses y en la adquisición de efectos eléctricos que se registra en la población.

"Y quiero darte este dato, y son datos positivos, pero que conllevan también en esta situación un aumento en el consumo", expuso el jefe de Estado, y precisó que "entre 2017 y 2024, según la Encuesta Nacional de Hogares, se triplicó la cantidad de hogares con aires acondicionados. Pasó del 7.4 % de hogares que tenían aire acondicionado al 20 %".

Abinader agregó "que, en ese mismo período, los hogares con televisión de pantalla plana se duplicaron, pasaron de 30 % a 60 %. Pero también los microondas, los hogares con microondas en el mismo periodo pasaron de 9.9 % a 16.7 %".