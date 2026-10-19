Abinader afirma que los subsidios han ayudado a reducir la pobreza y contener las alzas de precios

El presidente Luis Abinader, al encabezar LA Agenda Semanal de este lunes 19 de octubre de 2026. Ahí defendió su política de subsidios. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que los subsidios permanentes y coyunturales que aplica su gestión han contribuido a reducir la pobreza en República Dominicana y a proteger a los hogares vulnerables frente al impacto de las crisis internacionales sobre los precios de bienes y servicios esenciales.

El mandatario defendió estas ayudas al participar este lunes en LA Agenda Semanal, espacio dedicado al tema "El costo de lo esencial", en el que explicó cómo el Gobierno utiliza los subsidios para amortiguar las alzas en productos como los combustibles, el trigo y los fertilizantes, así como para facilitar el acceso a servicios básicos.

"Nuestra filosofía es que el Estado tiene la responsabilidad de equilibrar estas materias primas para que no distorsionen la economía ni deterioren los indicadores sociales, especialmente la pobreza", expresó.

Subsidio alimentario beneficia a 1.5 millones de hogares

Entre los aportes de carácter permanente, Abinader destacó los programas sociales que se ejecutan a través de Supérate, entre ellos Aliméntate, Bonoluz y Bonogás, además de las ayudas dirigidas a niños con discapacidad o necesidades especiales.

El presidente recordó que el subsidio alimentario pasó de 825 a 1,650 pesos mensuales y que su cobertura aumentó de unos 800,000 hogares a aproximadamente 1.5 millones.

Según explicó, estas transferencias permiten que las familias beneficiarias dispongan de recursos para cubrir parte de sus necesidades básicas, incluso cuando el crecimiento económico no se traduce de manera directa en mayores ingresos para todos los sectores.

Abinader también atribuyó a su padre, el fallecido José Rafael Abinader, la promoción de las ayudas económicas directas a las familias dominicanas, un mecanismo que, afirmó, posteriormente fue respaldado por organismos multilaterales.

Ayudas para evitar alzas en alimentos y combustibles

El mandatario explicó que los subsidios coyunturales han servido para responder a situaciones extraordinarias, como la pandemia de covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones derivadas del conflicto con Irán.

Como ejemplo, citó el apoyo estatal a la urea, utilizada en la elaboración de fertilizantes, con el que el Gobierno buscó evitar que el encarecimiento de ese insumo afectara a los productores agrícolas y se trasladara a los precios de los alimentos.

Abinader sostuvo que, sin ese subsidio, cerca del 30 % de los agricultores, especialmente los pequeños, habría dejado de utilizar fertilizantes o de sembrar, con consecuencias para la producción y los ingresos del sector.

Indicó que el apoyo a la urea dejó de ser necesario tras la estabilización de sus precios, mientras que el subsidio al trigo se mantiene por los efectos de la guerra en Ucrania.

En el caso de los combustibles, el jefe de Estado señaló que el aporte estatal podría superar los 40,000 millones de pesos durante este año.

Gobierno proyecta que la pobreza baje al 14 %

Abinader vinculó la política de subsidios con la reducción de la pobreza registrada en los últimos años. Según los datos que presentó, la tasa pasó de un 26 % en 2019 a un 17 % el año pasado.

Para este año, el Gobierno proyecta que el indicador disminuya hasta un 14 %, resultado que el mandatario atribuyó a la combinación del crecimiento económico, la recuperación del turismo y los programas sociales.

El presidente recordó que la pandemia provocó un aumento de la pobreza en numerosos países y sostuvo que las medidas de protección social contribuyeron a revertir esa tendencia en República Dominicana.

El Estado también subsidia el transporte público

Durante el encuentro, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó el alcance de los aportes estatales al transporte público.

Detalló que cada pasajero paga 20 pesos por viaje en el Metro de Santo Domingo, aunque el costo real de operación asciende a 47.50 pesos. La diferencia de 27.50 pesos es cubierta por el Estado.

Con un promedio de 400,000 pasajeros diarios, el subsidio representa alrededor de 11 millones de pesos al día, según los cálculos expuestos por el funcionario.

Rijo Presbot agregó que la tarifa integrada con la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) también incluye un componente de subsidio.