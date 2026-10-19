RD y Canadá exploran oportunidades de inversión en energía, minerales críticos y logística

Los cancilleres Víctor -Ito- Bisonó y Anita Anand, suscriben acuerdo de cooperación. ( CEDIDA POR EL MIREX )

República Dominicana y Canadá exploraron oportunidades para ampliar la cooperación económica en sectores como energía, minerales críticos, comercio y logística, durante una reunión entre sus ministros de Relaciones Exteriores que también incluyó la firma de un acuerdo de cooperación en seguridad aérea.

El encuentro entre el canciller dominicano, Víctor —Ito— Bisonó, y su homóloga canadiense, Anita Anand, estuvo centrado en fortalecer las cadenas de suministro, atraer inversiones en sectores estratégicos y mejorar la conectividad para viajeros y empresas.

"Ha sido una reunión muy provechosa que marca el inicio de una nueva etapa para fortalecer nuestras relaciones bilaterales. Estamos convencidos de que vamos a consolidar mucho más nuestro ambiente de negocios, turismo e inversión", expresó Bisonó, citado en una información sobre el encuentro distribuida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

Anand señaló que las conversaciones permitieron abordar áreas de interés común, entre ellas los minerales críticos y la energía, mientras Bisonó también presentó las ventajas competitivas de República Dominicana como plataforma logística e industrial para el Caribe y otros mercados.

El funcionario destacó la ubicación geográfica del país y su conectividad aérea y marítima como factores que pueden favorecer su integración en las cadenas regionales y globales de valor.

Oportunidades comerciales

Como parte de la agenda económica, ambos cancilleres participaron en un almuerzo de trabajo con los empresarios dominicanos Samuel Conde, Antonio Yapor, Fernando Capellán y Juan Tomás Díaz, con el propósito de identificar oportunidades de negocios y fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado.

Conde, socio fundador de DP World Caucedo, consideró que la visita puede contribuir a identificar áreas específicas de cooperación entre ambos países.

Capellán, presidente de Grupo M y del parque industrial Codevi, señaló que la cercanía geográfica dominicana representa una ventaja para fortalecer los vínculos comerciales con Canadá.

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Capellán, presidente de Grupo M y del parque industrial Codevi, señaló que la cercanía geográfica dominicana representa una ventaja para fortalecer los vínculos comerciales con Canadá.

Situación de Haití Durante las conversaciones, los funcionarios también abordaron la situación de Haití. Bisonó agradeció el respaldo de Canadá a los esfuerzos internacionales dirigidos a restablecer la seguridad y la estabilidad en ese país.

Acuerdo en aviación civil

Durante la visita también se suscribió un instrumento de cooperación destinado a reforzar la seguridad de la aviación civil en determinados vuelos entre República Dominicana y Canadá.

El acuerdo fue suscrito por Bisonó y Anand, en la sede de la cancillería canadiense. Según la información compartida por el Mirex, el acuerdo contempla mecanismos para el despliegue de personal gubernamental especializado y debidamente capacitado en determinados vuelos, con el propósito de proteger las aeronaves y sus ocupantes frente a actos de interferencia ilícita y delitos graves.

El instrumento establece que la cooperación se desarrollará mediante la coordinación entre las autoridades competentes de ambos países, bajo principios de reciprocidad, respeto a la soberanía y cumplimiento de las legislaciones nacionales.

La visita, que según el Mirex es la primera de un canciller del país a Canadá en dos décadas, busca fortalecer la cooperación bilateral y ampliar los vínculos económicos entre ambas naciones.