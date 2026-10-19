Gobierno asegura que 176,348 personas salieron de la pobreza en 2025 a través de Supérate

La directora de Supérate, Mayra Jiménez, interviene en LA Agenda Semanal del lunes 19 de octubre de 2026. ( CAPTURA DE TRANSMISIÓN DE LA AGENDA SEMANAL )

La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, aseguró este lunes que más de 170 mil personas salieron de la pobreza en 2025 como resultado del impacto de ese programa social y señaló que las iniciativas del Gobierno buscan que más ciudadanos puedan mejorar sus condiciones de vida durante este año.

"La meta es que la gente supere la pobreza y que, de esa manera, también el país vaya avanzando. Estos programas, como señalaba el presidente Luis Abinader, han permitido una disminución significativa de los niveles de pobreza. Para el año 2025 salieron de los programas de Supérate 176,348 personas que recibían estos subsidios sociales, que pudieron acceder a una oportunidad de empleo y que ya no los necesitan. Y para este 2026 hay familias avanzando que han salido de estos programas", expresó Jiménez.

Durante su participación en el encuentro LA Agenda Semanal, la funcionaria explicó que el Gobierno desarrolla una serie de iniciativas dirigidas a brindar apoyo a las familias y facilitarles las herramientas necesarias para dar el "salto de la pobreza".

Programas de formación

"Supérate no es solo subsidio, el Gobierno trabaja con programas para que las familias den el salto de la pobreza", dijo la funcionaria.

En ese sentido, destacó el programa de formación técnico-laboral, que busca facilitar el acceso de los participantes a un empleo o impulsar sus propios emprendimientos.

"La meta, por ejemplo, para este año 2026 en formación técnico-laboral es de 80 mil personas, y de esas, el 65 % debe pertenecer a hogares de Supérate. También tenemos acompañamiento a los hogares que participan, incluidos los ubicados en zonas rurales", indicó.

Jiménez también informó que trabajan en un programa para capacitar a 5,000 jóvenes de entre 18 y 35 años, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, con el propósito de prepararlos en oficios competitivos y facilitar su inserción laboral en distintas empresas.

Movilidad en programas sociales

"Además, tenemos también la política de cuidado, que permite dos cosas: que el Estado cuide a las personas y que, al mismo tiempo, se generen oportunidades de trabajo desde Supérate. Esa es la meta: que la gente supere la pobreza", sostuvo.

Por su parte, el presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que la base de datos de Supérate no es estática, sino que cambia constantemente, debido a que cada mes alrededor de 10 mil personas salen de la pobreza, mientras otras ingresan a los programas de asistencia social.

"Tenemos una población de diez millones quinientos mil personas y la pobreza era en 2019 de un 26 %. Estamos hablando de alrededor de tres millones de personas, un poco más, un poco menos, y apenas se le daba a Supérate a unas 800 mil. Entonces, había ahí un margen de personas al que nosotros estamos acercándonos ahora para cubrir el porcentaje de la población en pobreza, cuando vemos que nos llega ahora a un 14 %", manifestó el mandatario.

Abinader destacó que el Gobierno procura equilibrar el presupuesto para ampliar la asistencia a las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional, tomando en cuenta las distintas necesidades que afectan su calidad de vida.

Durante el encuentro de este lunes, el mandatario también abordó temas relacionados con el costo de los productos esenciales, el apoyo a los hogares, el servicio eléctrico y el costo real de los subsidios, entre otros.