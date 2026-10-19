El Gobierno subsidia con RD$27.50 cada viaje en el Metro de Santo Domingo

El subsidio estatal a los usuarios del metro representa 11 millones de pesos diarios. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Estado dominicano subsidia 27.50 pesos por cada pasajero que utiliza el Metro de Santo Domingo de forma diaria, lo que significa un impacto de 11 millones de pesos al día.

Así lo explicó el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, en LA Agenda Semanal de este lunes, dedicada a los subsidios. Conforme a Presbot, cada usuario del Metro paga 20 pesos por viaje, mientras que el costo por operación del medio de transporte es de 47.50 pesos.

"Eso quiere decir que el Estado está subsidiando en 27 pesos con 50 centavos a cada pasajero que usa el metro", indicó el funcionario.

Subsidios permanentes y coyunturales

En LA Agenda Semanal, el presidente Luis Abinader explicó que el Gobierno dominicano mantiene dos tipos de subsidios, unos permanentes, como los que se manejan desde el Programa Supérate, mencionando Aliméntate, Bono Luz, Bono Gas, entre otros.

El mandatario indicó que el otro tipo de subsidios son los coyunturales, que dependen de factores externos.

En ese sentido, precisó que, en los seis años de gestión, el Gobierno ha tenido que lidiar con permanentes crisis internacionales.

"Empezando el gobierno con el COVID, después con la guerra de invasión, la guerra Rusia-Ucrania y, finalmente, en estos últimos tiempos, con la guerra de Irán que está impactando seriamente el precio de los combustibles y, como ustedes saben, el precio de los hidrocarburos afecta transversalmente a toda la economía", expresó el presidente Abinader.

Subsidio a los fertilizantes y cereales

Precisó que el Gobierno realizó un subsidio en la compra de materia prima de la urea, utilizada en los fertilizantes por los agricultores.

Abinader indicó que sin el apoyo el precio de los fertilizantes hubiese aumentado entre un 30 y 40 %.

Fueron subsidiados 2,200 millones de pesos en fertilizantes, según informó José Rijo Presbot.

"Eso significaría que cerca del 30 % de los agricultores, especialmente los pequeños agricultores, no iban a utilizar fertilizantes, muchos no iban a sembrar en el país y eso iba a impactar, iba a llevar a la pobreza a esos agricultores, pero al mismo tiempo también iba a encarecer los productos agrícolas", manifestó al tiempo en que indicó que el precio de la urea se equilibró, por lo que ese subsidio ya no existe.

Se refirió además al subsidio del trigo, de la soya y otros cereales, debido a que los precios de estos productos se vieron afectados por la guerra de Rusia con Ucrania.

El subsidio a los cereales, como el trigo, y a los fertilizantes fueron incluidos para evitar afectar la economía de los agricultores, y de la población en general, por la importancia de estos productos en el día a día de los dominicanos, conforme indicó el mandatario.