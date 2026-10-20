Abinader deroga nombramiento de Elsa de León como cónsul en Alemania

Elsa de León en su juramentación como cónsul de República Dominicana en Hamburgo, Alemania, el 29 de octubre de 2025. ( CEDIDA POR EL CONSULADO REPÚBLICA DOMINICANA DE HAMBURGO )

Tras la controversial renuncia de Elsa de León, el presidente Luis Abinader derogó su nombramiento como cónsul general de la República Dominicana en Hamburgo, Alemania.

Mediante el Decreto 681-26, del 30 de septiembre de 2026, la disposición anula el artículo 4 del Decreto 143-25, que designaba a De León en esa representación consular. El documento no establece quién asumirá la dirección del consulado dominicano en Hamburgo tras la salida de De León.

La medida se produjo después de que la entonces funcionaria anunciara su renuncia al cargo, el 8 de septiembre, alegando falta de apoyo institucional y de personal para cumplir con sus responsabilidades.

Durante una visita al Congreso Nacional, De León afirmó que no contaba con las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones en la sede consular de Hamburgo.

"Voy a cumplir exactamente un año, el 30 de septiembre, pero no he contado con el apoyo institucional ni el personal adecuado para ejercer mis funciones", manifestó De León, en ese momento.

De León también cuestionó el funcionamiento de la representación diplomática. "El Consulado de Hamburgo sencillamente no funciona, por eso renuncié", declaró, sin ofrecer más detalles.

De León fue designada el 19 de marzo de 2025, mediante el Decreto 143-25, aunque su juramentación se realizó el 29 de octubre de ese mismo año.

Pese a sus cuestionamientos sobre las condiciones de trabajo, valoró la gestión del presidente Luis Abinader y destacó su disposición de mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas.

Asimismo, expresó una opinión favorable sobre Víctor Bisonó, a quien identificó como nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

Trayectoria de la exfuncionaria

Antes de asumir sus funciones consulares, De León fue diputada durante el período 2016-2020 y gobernadora de la provincia Samaná en los períodos 2006-2008 y 2020-2021.

El Decreto 681-26 ordena remitir la disposición al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y otras instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución.