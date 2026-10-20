Los subsidios permanentes del Gobierno superan los RD$35,000 millones

Una persona con una tarjeta Supérate. ( CEDIDA )

El Gobierno dominicano destina entre 35,000 y 36,000 millones de pesos a programas permanentes de apoyo directo a la población, mientras que los subsidios a la electricidad y los combustibles podrían alcanzar conjuntamente los 140,000 millones de pesos al cierre de 2026.

Así lo explicó el presidente Luis Abinader durante LA Agenda Semanal de ayer, donde defendió las ayudas como mecanismos para reducir el impacto de las crisis internacionales sobre los precios de los productos, bienes y servicios.

El mandatario explicó que los subsidios permanentes incluyen transferencias para alimentación, electricidad y gas, mientras que los coyunturales responden a incrementos internacionales de los combustibles y materias primas, por el COVID-19 y la guerra de Rusia con Ucrania.

Abinader estuvo acompañado por la directora de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez; el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.

Supérate

La directora de Desarrollo Social Supérate informó que el Gobierno destina cerca de 39,000 millones de pesos a protección social.

Precisó que Aliméntate beneficia a 1,424,037 hogares, Bonogás a aproximadamente 1.2 millones y Bonoluz a más de 600,000 familias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/whatsapp-image-2026-10-19-at-73334-pm-5af63d7d.jpeg La directora de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez. CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

Subsidios eléctricos y combustibles

El subsidio al sector eléctrico durante 2026 podría alcanzar los 100,000 millones de pesos, frente a los 86,000 millones de pesos inicialmente previstos.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró que la tarifa eléctrica permanece congelada desde 2022, aunque algunos usuarios han experimentado incrementos en sus facturas.

Explicó que estos aumentos pueden responder al mayor consumo y al cambio de tramo tarifario.

Según detalló, los hogares que consumen hasta 200 kilovatios hora pagan 6.09 pesos por kilovatio hora, mientras que aquellos que superan los 700 kilovatios hora pasan a una tarifa de 13.09 pesos por la totalidad de la energía consumida.

El funcionario precisó que el costo de referencia de la electricidad alcanza aproximadamente 15.50 pesos por kilovatio hora, por lo que todos los segmentos tarifarios reciben algún nivel de subsidio estatal.

En cuanto a los combustibles, Abinader precisó que se ha mantenido el subsidio en los precios del combustible, que para finales de este año está proyectado un subsidio de 40,000 millones de pesos.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, precisó que el precio del gas licuado de petróleo (GLP) no se ha variado durante los procesos de reajustes de precios.

"Lo hemos dejado intacto y lo que estamos es subvencionando con 52 pesos a cada galón", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/whatsapp-image-2026-10-19-at-73335-pm-1-6ad47a51.jpeg El ministro de Energía y Minas, Joel Santos. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/whatsapp-image-2026-10-19-at-73333-pm-1-5d486ddb.jpeg El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. ) ‹ >

Apoyo a la agricultura

El jefe de Estado también recordó que el Gobierno destinó 2,200 millones de pesos al subsidio de fertilizantes, con el objetivo de evitar que el aumento internacional de la urea (materia prima principal de los fertilizantes) afectara la producción agrícola y el costo de los alimentos de la canasta básica.

Según explicó, sin esa intervención, los fertilizantes habrían registrado incrementos de entre 30 % y 40 %, lo que habría dificultado su adquisición por parte de pequeños productores.

El mandatario indicó que ese subsidio fue retirado tras la estabilización de los precios internacionales de la urea, mientras que el apoyo al trigo continúa vigente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/whatsapp-image-2026-10-19-at-73335-pm-c7a1d189.jpeg El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.)

Subsidio en el transporte

Por su parte, el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó que cada pasajero del Metro de Santo Domingo paga 20 pesos, mientras que el costo operativo del medio de transporte asciende a 47.50 pesos, por lo que el Estado subsidia 27.50 pesos por viaje.

Con un promedio de 400,000 pasajeros diarios, este aporte representa aproximadamente 11 millones de pesos cada día.

El mandatario sostuvo que estas intervenciones, junto con el crecimiento económico, han contribuido a reducir la pobreza, que pasó del 26 % en 2019 al 17 % en 2025, y proyecta que alcance el 14 % al cierre de 2026, según indicó.