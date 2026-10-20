Gobierno contrata asistencia legal en Rusia para atender casos de dominicanos vinculados a la guerra

El Gobierno dominicano contrató asesoría jurídica en Rusia para evaluar la situación legal de ciudadanos dominicanos que, según denuncias recibidas, habrían sido incorporados a actividades relacionadas con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó este martes que la asistencia legal permitirá examinar los vínculos contractuales de los dominicanos con esas actividades, conforme a la legislación rusa, e identificar alternativas jurídicas para brindarles apoyo.

Las autoridades indicaron que como parte de las gestiones, una comisión encabezada por el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz Vargas, viajará este miércoles a Moscú para dar seguimiento a los casos identificados y fortalecer las acciones de asistencia y protección a los connacionales.

La delegación también estará integrada por el director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes Taveras, y tiene previsto sostener encuentros con autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

Según el Mirex, durante esos acercamientos procurarán obtener información actualizada sobre la situación de los dominicanos y explorar mecanismos de colaboración que permitan avanzar en las gestiones correspondientes.

Gestiones diplomáticas

La misión trabajará en coordinación con la Embajada dominicana en Moscú, encabezada por el embajador Alejandro Arias Zarzuela, para establecer una estrategia de seguimiento diplomático, consular y jurídico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que la protección de los dominicanos en el extranjero es una prioridad del Gobierno y aseguró que continuará las gestiones diplomáticas, consulares y legales para asistir a los ciudadanos que lo requieran, dentro de las posibilidades de cada caso.